Peligro en las playas del norte: marejada afecta las condiciones costeras en Puerto Rico

Una marejada que llega a la zona afectará las condiciones de la playas del norte y noroeste de Puerto Rico durante el martes.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Lee Inglés, explicó que esta zona podría ver olas rompientes de hasta 10 pies “y quizás un poco más alto en lugares aislados”.

“Tenemos una advertencia de resacas fuertes que esta en efecto hasta esta tarde a las 6:00 p.m. y está acompañado de un riesgo alto de corrientes marinas a través de esta zona”, advirtió Inglés quien además recomendó a las personas a mantenerse fuera del agua por lo menos hasta el jueves.

“Mañana todavía vamos a tener el riesgo alto de corrientes marinas”, resaltó también.

A esta situación también se suma los efectos de calor a causa de un flujo de viento del sur de Puerto Rico.

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“El miércoles se ve como el día más caliente de toda la semana mayormente por ese flujo de vientos del sur que va a estar predominando”, aseveró Inglés.

“Hoy también es igual, por ese patrón de viento podríamos ver en algunos lugares aislados esas temperaturas altas, quizás los índices de calor altos, pero mañana se espera que sea aún más caliente”, añadió.

El efecto de calor sobre Puerto Rico es especialmente peligroso para poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, personas que padecen de condiciones de salud y mascotas, por lo que se recomienda a las personas vestir ropa ligera y mantenerse hidratado en todo momento.