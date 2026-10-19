Emiten aviso de inundaciones repentinas para cuatro municipios de la zona metropolitana

La alerta estará vigente hasta las 4:15 de la tarde.

Más temprano, la agencia meteorológica informó que Puerto Rico experimentaría una mañana calurosa en las zonas costeras y urbanas, seguida del desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde.

“Durante la tarde, el desarrollo de aguaceros y tronadas podría afectar actividades escolares, deportivas y al aire libre, especialmente sobre sectores del interior, norte y oeste de Puerto Rico”, indicó el SNM.

A la 1:28 p.m., el radar Doppler detectó tormentas eléctricas que producían fuertes lluvias en las áreas bajo aviso.

“Se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Es posible que caigan entre 1 y 2 pulgadas adicionales en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están en curso o se espera que comiencen en breve”, detalló la agencia en el aviso.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el SNM emitió un aviso de fuerte resaca y una advertencia por alto riesgo de corrientes marinas peligrosas para las zonas de San Juan y áreas cercanas, el noreste, el norte central, el noroeste y Mayagüez y sus alrededores.

El aviso de fuerte resaca estará vigente desde las 2:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del martes, mientras que el alto riesgo de corrientes marinas peligrosas se extenderá hasta el miércoles por la mañana.