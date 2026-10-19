Emiten aviso de inundaciones repentinas para cuatro municipios de la zona metropolitana
El SNM alertó sobre fuertes lluvias y condiciones marítimas peligrosas en varias zonas costeras
19 de octubre de 2026 - 2:26 PM
19 de octubre de 2026 - 2:26 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió esta tarde un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios de la zona metropolitana: Carolina, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto.
La alerta estará vigente hasta las 4:15 de la tarde.
Más temprano, la agencia meteorológica informó que Puerto Rico experimentaría una mañana calurosa en las zonas costeras y urbanas, seguida del desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde.
“Durante la tarde, el desarrollo de aguaceros y tronadas podría afectar actividades escolares, deportivas y al aire libre, especialmente sobre sectores del interior, norte y oeste de Puerto Rico”, indicó el SNM.
A la 1:28 p.m., el radar Doppler detectó tormentas eléctricas que producían fuertes lluvias en las áreas bajo aviso.
“Se han registrado entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Es posible que caigan entre 1 y 2 pulgadas adicionales en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están en curso o se espera que comiencen en breve”, detalló la agencia en el aviso.
Por otro lado, el SNM emitió un aviso de fuerte resaca y una advertencia por alto riesgo de corrientes marinas peligrosas para las zonas de San Juan y áreas cercanas, el noreste, el norte central, el noroeste y Mayagüez y sus alrededores.
El aviso de fuerte resaca estará vigente desde las 2:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del martes, mientras que el alto riesgo de corrientes marinas peligrosas se extenderá hasta el miércoles por la mañana.
“Se esperan olas rompientes de entre 8 y 12 pies. En cuanto al alto riesgo de corrientes marinas, existe peligro de corrientes que pueden poner en riesgo la vida. Las zonas más vulnerables son las playas expuestas que miran hacia el noroeste y el norte”, advirtió el SNM.
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