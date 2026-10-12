Algunos embalses registran leves descensos, pero la mayoría mantiene niveles saludables

Siete embalses registraron bajas leves en la mañana del lunes, aunque la mayoría se mantiene en condiciones saludables, según el monitoreo diario de estos cuerpos de agua que hace la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El informe apunta a que los dos embalses principales que suplen agua potable al área metropolitana y a la región de Bayamón, el embalse Carraízo y La Plata respectivamente, tuvieron una leve reducción.

En el caso de La Plata la merma fue de 0.05 centímetros, y el lago se mantiene actualmente con un nivel de 43.45 centímetros y en estado de ajustes operacionales.

Mientras, Carraízo registró un descenso de 0.10 centímetros, pero se mantenía en nivel de seguridad con 40.86 centímetros y luego que en la mañana del domingo anunciaran que se abrió una de las compuertas de la represa para regular el embalse.

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Por otra parte, el embalse de Cidra, que también estuvo en precarias condiciones durante el verano, se encontraba en nivel de Observación con 400.66 centímetros y aumentó su nivel por 0.01 centímetros.

A su vez, los embalses Dos Bocas y Caonillas, que suplen al sistema del Superacueductos se encontraban en nivel de seguridad ambos con 89.62 y 251.79 centímetros respectivamente.

Niveles de los embalses el lunes, 12 de octubre de 2026. (AAA)

Esta semana, las condiciones de sequía disminuyeron y abarcan el 64.22% del territorio, frente al 65.49% de la semana anterior, según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El reporte detalla que las lluvias moderadas y dispersas de la semana pasada mantuvieron la tendencia de las últimas semanas, en las que la mejoría ha superado el deterioro.

El informe identificó una reducción de la sequía en algunas zonas del centro-norte, este y suroeste, mientras otras localidades permanecieron sin cambios significativos.

La sequía extrema (D3) afecta al 9.05% de Puerto Rico, una reducción respecto al 9.28% registrado la semana anterior. Asimismo, la superficie bajo sequía severa (D2) disminuyó de 19.70% a 19.11%.