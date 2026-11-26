Un hombre identificado como Wilson Pérez Vázquez enfrentará cargos por maltrato bajo Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica. Así lo informó la Policía de Puerto Rico, luego de que agentes culminaran una investigación sobre los hechos ocurridos en la tarde del 25 de noviembre.

Según el informe policial, la querellante alegó que Pérez Vázquez, conocido como “Peluche”, de 68 años, quien es su pareja, llegó cerca de las 5:20 p.m. oliendo a alcohol y quiso alimentar a una mascota en los predios.

La mujer le indicó que no le diera comida de la casa, a lo que el hombre, presuntamante, respondió con insultos y luego la empujó. Según el relato de la querellante, “Peluche” luego estrelló las puertas del hogar y dio puños en las paredes. Ante esto, se encerró en su cuarto con su perrita porque sentía miedo.

El caso se consultó con el fiscal de turno, José Olivera, quien gestionó la radicación de cargos.

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La prueba se presentó ante el juez Abraham Cortés Vélez, del Tribunal de Utuado, quien determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $15,000, que Pérez Vázquez no prestó. El hombre fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.