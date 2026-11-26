Un hombre con esquizofrenia fue declarado culpable el jueves de los intentos de asesinato de 14 personas en tres incidentes separados a lo largo de un periodo de 24 horas que culminó con el apuñalamiento de 10 personas en un tren de alta velocidad con destino a Londres.

Anthony Williams, de 33 años, había admitido haber cometido los ataques, pero negó que tuviera la intención de matar. En su juicio en el Tribunal de la Corona de Cambridge se informó que, en ese momento, sufría una psicosis aguda como consecuencia de su esquizofrenia.

Pero un jurado lo declaró culpable de los 14 cargos de intento de asesinato tras 16 horas y 52 minutos de deliberaciones. La mayoría de los veredictos fueron unánimes.

Williams inició su ola de apuñalamientos la noche del 31 de octubre de 2025, cuando atacó con un cuchillo a un niño e intentó apuñalar a dos hombres en la ciudad de Peterborough, a unas 75 millas al norte de la capital.

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Luego viajó a Londres, donde apuñaló a un niño en un tren del metro en las primeras horas del 1 de noviembre, antes de regresar a Peterborough y pasar gran parte del día en casa.

Esa noche, abordó un servicio de tren de LNER y apuñaló a nueve pasajeros y a un miembro del personal a bordo durante su ataque de cinco minutos.

Todos se recuperaron de sus heridas.

Uno de los apuñalados, Samir Zitouni, miembro de la tripulación, sufrió lesiones que ponían en peligro su vida, tras recibir heridas de arma blanca, incluidas tres en la espalda, cuando intentaba repeler a Williams con una sartén. Sufrió una “pérdida de sangre catastrófica” y necesitó cuatro transfusiones de sangre.

Un pasajero del tren también intentó defenderse de Williams con una tostadora, y otros trataron de bloquearle el paso con carritos y equipaje.

Cuando Williams intentaba avanzar por el tren, muchos pasajeros aterrorizados se refugiaron en los baños o en cualquier zona segura que pudieran encontrar.

“Apuñaló a muchos, buscando acabar con sus vidas con intención mortal, atacándolos cuando estaban indefensos y con miedo”, indicó el fiscal Christopher Paxton.

El conductor detuvo el tren en la estación de Huntingdon, no lejos de Cambridge, donde Williams fue inmovilizado con una pistola de electrochoques y arrestado en un estacionamiento de la estación.

Williams no prestó declaración en su juicio. Compareció por videoconferencia desde el Hospital Rampton, un hospital psiquiátrico de alta seguridad, en lugar de hacerlo desde el banquillo de los acusados en el tribunal.

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El juez había indicado al jurado en sus instrucciones legales que una “persona que padece una enfermedad mental, que actúa psicóticamente bajo un delirio, aún puede formar la intención de matar”.

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