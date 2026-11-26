Varios residentes de San Juan verán su servicio de agua potable interrumpido el sábado, 28 de noviembre mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lleva a cabo un trabajo de reparación en una tubería que fue averiada por un subcontratista del municipio.

Según un comunicado de prensa, la avería se produjo como parte de los trabajos de construcción del nuevo cuartel de la Policía Municipal de Miramar Sur cuando el contratista impactó accidentalmente la tubería.

La interrupción tomará alrededor de cuatro horas de reparación y afectará sectores en Condado, Viejo San Juan y Santurce.

“Somos conscientes del impacto que esta situación representa para nuestros residentes, comerciantes y visitantes. Nuestra prioridad es informarles con suficiente anticipación para que puedan tomar las previsiones necesarias, así como coordinar las medidas de contingencia que permitan minimizar los efectos de esta interrupción. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. Mantendremos informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos, las medidas de contingencia y el proceso de restablecimiento del servicio de agua potable”, lee un comunicado de prensa emitido por el ayuntamiento.