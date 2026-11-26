Los componentes de seguridad del gobierno activaron sus planes de seguridad para garantizar el orden durante la celebración del Día de Acción de Gracias, así como el resto de los días del fin de semana largo, en medio del inicio de la temporada alta del turismo en Puerto Rico.

El plan incluye “patrullajes intensos”, que comenzaron el pasado jueves por mar y tierra –como anticipo a los visitantes que llegarían para la celebración de Miss Universe 2026–, de manera que se pueda atender cualquier situación que ocurra en zonas costeras, así como en ríos y bosques.

“Estamos en unión con la Policía de Puerto Rico y con todo el componente de seguridad del gobierno procurando que nuestras familias, nuestros hermanos puertorriqueños que se han quedado en Puerto Rico para disfrutar este fin de semana largo, que hemos llamado el fin de semana de Acción de Gracias, puedan estar en nuestras áreas naturales en paz y en armonía con esos recursos naturales, pero, sobre todo, que tengamos seguridad”, expresó Nelson Cruz, comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

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Aunque la vigilancia se ha concentrado en la zona metropolitana y el noreste, el despliegue de los vigilantes se extiende por todo el archipiélago, incluyendo las islas de Vieques, Culebra y Caja de Muerto, apuntó.

En las zonas turísticas, hay destacado personal bilingüe para poder interactuar adecuadamente con los visitantes. Igualmente, reforzaron el área de la isla de Culebra, donde suelen recibir visitantes de las vecinas Santa Cruz y Saint Thomas, indicó Cruz.

Nelson Cruz, comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. (Alex Figueroa Cancel)

Para estos operativos de seguridad, los vigilantes del DRNA colaboran con el personal de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, precisó.

“Nuestros números nos dicen, del Departamento de Turismo, que muchas personas acuden, desde el mes de octubre, a Puerto Rico, muchos de ellos escapando del frío. Así que estamos a manos llenas. Ya el verano no es el mayor tiempo de trabajo, sino que ha sido todo el tiempo”, expuso el también subsecretario del DRNA, en la conferencia de prensa bisemanal En Récord, desde La Fortaleza, donde también informó que unas 10,000 personas llegaron a Puerto Rico por el certamen universal en el que salió victoriosa la puertorriqueña Jennifer Barreto.

Las visitas coinciden con el fin de semana largo que concedió la gobernadora Jenniffer González a los empleados públicos, desde el miércoles, con cargo a vacaciones.

Aparte del tiempo de asueto y unión familiar, decenas de sindicatos y organizaciones sociales se unieron para convocar una manifestación denominada el Día de la Indignación Nacional, este viernes, en el estadio Hiram Bithorn, para exigir mejores condiciones laborales, protección ambiental, servicios esenciales y denunciar el aumento en el costo de vida. El plan de seguridad discutido este jueves, en la Mansión Ejecutiva, no abordó ese evento.