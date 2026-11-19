Manipulación, control financiero y accidentes repetidos son solo algunas de las señales que experimentan las adultas mayores, que son víctimas de violencia doméstica y que no necesariamente son percibidas por aquellos que la rodean.

Según estimados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco mujeres de 65 años o más ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja en algún momento de su vida.

Teniendo presente de que Puerto Rico es un país envejecido y de que hay mujeres que llevan décadas viviendo violencia y llegan a la vejez sin poder romper ese ciclo, es una realidad que invita a abordar el silencio en que viven, la dependencia económica, el detrimento de su salud emocional y los obstáculos que enfrentan muchas mujeres adultas mayores para buscar ayuda.

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“Si pensamos que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia doméstica o algún tipo de manifestación de violencia de género, significa que en algún momento de nuestra vida hemos conocido o vamos a conocer a alguien, y tenemos que estar preparados y listos para reconocer las señales y, sobre todo, para atenderlas. Sabemos que cuando una víctima decide salir de esa situación es cuando más vulnerabilidad tiene. Así que saber cuáles son las señales, reconocerlas, saber cómo acercarse a una víctima y saber actuar es fundamental en ese momento de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo”, indicó Lenna M. Ramírez Cintrón, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, en entrevista con El Nuevo Día, en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

De acuerdo con la doctora Verónica López Rodríguez, psicóloga clínica, existen señales de alerta, particularmente en la etapa de adultas mayores, que pueden dividirse entre las desapercibidas y otras que son un poco más visibles.

Las visibles son estas señales de alerta que se comparten igual a otras etapas de vida, como en la juventud y la adultez. Una de ellas, según explicó, son los accidentes repetidos, que son clave, puesto que las adultas mayores pueden tener muchos accidentes. Sin embargo, la señal de alerta es cuando son accidentes repetidos y con lesiones inexplicables, que cuando se les pregunta qué sucedió, la historia no hace mucho sentido.

“Desde esa perspectiva de la salud, también he identificado quejas de salud que no están conectadas a una condición médica, ya sea física o salud mental. A nivel de severidad, la exacerbación no se explica mejor con una condición médica. Por ejemplo, una mujer que ya de por sí tenga una condición cardiovascular, hipertensión o diabetes, que ya tiene un tratamiento médico, el medicamento, alguna dieta, actividad física, y aun así es bien adherente, que no mejora. Es clave preguntarnos sobre otros estresores como puede ser estar viviendo violencia en la relación de pareja, porque el estrés prolongado tiene un impacto directo en la salud física, aumenta la respuesta inflamatoria y, por ende, aumenta también todas estas condiciones médicas”, explicó la doctora López.

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Otra manifestación, según señala, es que cuando acuden a una cita, ya sea médica o de cualquier otra índole, su pareja no le permite ir sola. A esto se le añade que conteste las preguntas por ellas, lo que lleva también a mayor aislamiento o temor a acercarse a las amistades o familiares.

“En la adultez mayor también es identificable unos cambios en la apariencia, la higiene y la nutrición, porque podemos también pensar en lo que conocemos como la negligencia del cuidador. Ya en la etapa de adultos mayores es bien frecuente que su pareja sea su cuidador principal y viceversa”, advirtió la psicóloga clínica, quien será parte del Simposio Interdisciplinario sobre Violencia Doméstica “Rompamos el Ciclo”, que se celebrará el viernes, 20 de noviembre de 2026, en el C3Tec de Caguas, e integrará el panel “Los trapos sucios se lavan en casa”, en una conversación sobre esas creencias que, durante generaciones, han normalizado el silencio ante la violencia.

Otras conductas que pueden pasar desapercibidas

Existen algunas conductas de violencia doméstica o violencia en la relación de pareja, que se pueden dar, como lo es la falta de suministro de comida y ropa, control de medicamentos y de las actividades cotidianas. Según la doctora López, estas son señales más desapercibidas, debido a que, por lo general, ya no hay hijos residiendo en la casa y ya no hay tantas visitas frecuentes, por lo que es más fácil poder controlar el transporte o la movilidad, los medicamentos e, incluso, las llamadas telefónicas.

“Lamentablemente, muchas veces cuando trabajo con esta población, ellas contestan sus llamadas en ‘speaker’ porque su pareja necesita escuchar. Por eso, algo que recomendamos es de no dejarle mensajes de voz, porque a veces son ellos quienes tienen el control, lo verifican y lo escuchan. Así que hay que tener una mayor cautela, porque está ese rol de cuidador que puede pasar desapercibido”, orientó.

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Al mismo tiempo, la especialista en la salud mental trajo a la atención que las mujeres que actualmente viven la etapa de la vejez en Puerto Rico es una población de mujeres que en su mayoría no trabajó. Por tanto, señala que pueden carecer de destrezas empleables, de poder ir a trabajar y de historial. A su vez, posiblemente va a presentar una limitación financiera, además tenerles controlada su salud.

Todos estos factores tienen un impacto en la salud emocional, que se puede ver reflejado en diversas señales, como pueden ser los cambios de estado de ánimo, que se pueden manifestar en la vejez como depresión o confusión.

“Si vemos unos episodios en los que comienzan a mostrarse más nerviosas, hipervigilantes, se asustan fácilmente, y eso antes no se daba, podemos entonces comenzar a identificar que algo está sucediendo o que está aumentando. Creo que hay diferentes subgrupos, está el subgrupo del que tiene la mentalidad de ‘mejor malo conocido que malo por conocer’, se queda en esta relación de pareja y a medida que pasan los años, pues la violencia aumenta, se pone más intensa y más severa.

Por otra parte, informa que hay otras mujeres que deciden salir de patrones de maltrato, no buscan acompañamiento, y terminan en alguna relación de pareja similar y lo normalizan. “Está ese historial de que esto es lo que yo he visto toda mi vida, pues esto debe ser”, añadió acerca de las mujeres, quienes culturalmente han tomado el rol de cuidar a los demás y, una vez terminan de criar a sus hijos, es imprescindible ayudarle a conectar con nuevos propósitos que le aporten a su calidad de vida.

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“Lo que podemos trabajar en terapia, una vez se dan la oportunidad de comenzar un proceso terapéutico de salud mental, es conectar con nuevos propósitos más allá de maternar, cuidar, y de mantener a un esposo o a una pareja. Son otras conexiones con sus valores, con desarrollar un propósito en esta nueva etapa de vida y hasta incluso una nueva identidad, que eso no estaría nada mal tampoco, para que puedan tener una vida placentera, no importa en la etapa de vida que estén.

Del mismo modo, puntualizó el tema de la religión y cómo frecuentemente la perspectiva cristiana es la que mantiene y perpetúa el que la mujer permanezca en la relación de pareja, aun siendo víctima de violencia doméstica.

Precisamente, la doctora López destacó que este también será uno de los temas que van a estar presentando en el simposio, de cómo también se utiliza la religión como una manera de poder y control en la relación, utilizando amenazas, como por ejemplo: alejarles de la comunidad de la iglesia, hablarle mal de ellas al pastor, usar intimidación, decir que el mal o el diablo se les está metiendo y por eso quieren abandonar la relación, etc.

“Abordaremos cómo hay maneras de tener relaciones saludables dentro del cristianismo y cómo se presentan sin tener que dar amenazas o tener que manipular”, agregó.

Un rol más activo de los profesionales de la salud

Más allá de la violencia doméstica ser un problema cultural y de seguridad, López reitera que es un problema de salud, y que todos los profesionales, no solamente los del área de salud mental y los del campo de trabajo social, todos, incluyendo médicos, ginecología y enfermería, deben también tener un rol más activo en esta problemática.

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“Es difícil que los adultos mayores atiendan una cita psicológica, porque también está el estigma de la salud mental, pero esa visita anual con el médico primario rara vez la falla, y esa cita puede servir de puente, porque los hijos e hijas típicamente no lo ven y de cierta manera se entiende. ¿Quién quiere decir ‘mi papá es la persona que hace las conductas agresivas’ o ‘mi mamá es la agresora en el hogar’? Nadie quiere reconocer esa realidad, así que también tenemos que servir nosotros como puente de ayuda”, advirtió.

Parte de la solución, explicó que se construirá un cernimiento corto, pero preciso y conciso, que dé paso a que ese profesional de la salud pueda hacer esas preguntas de manera directa, además de guiarlos a qué hacer luego y cómo conectar con recursos.

“Los trapos sucios se lavan en casa”

El panel “Los trapos sucios se lavan en casa”, cuya frase parte desde la perspectiva de que la cultura puertorriqueña intenta mantener en secreto conductas, como las de violencia doméstica, por el estigma, la apariencia y la vergüenza que también puede traer estos temas, lo que pretende es enseñar a que los trapos sucios se pueden lavar en comunidad, que se puede romper el ciclo y aprender unas maneras más saludables de convivir.

“Parte de lo que nos hemos enfocado en este encuentro que vamos a tener el 20 de noviembre es trabajar lo que es el enfoque centrado en trauma, de no revictimización de las víctimas de violencia doméstica. Pero parte también de lo que queremos es poder visibilizar los diferentes perfiles de las sobrevivientes para poder ser más efectivas y tener ese entendimiento y esa sensibilidad de cuál es la realidad de nuestro país”, amplió Ramírez, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos.

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Por tanto, para atender lo que ya está sucediendo con las mujeres adultas y una problemática que va a seguir en aumento, señaló que ese espacio no solamente será para educarse, sino de reflexionar y tener más información de profesionales que están de primera mano atendiendo estas situaciones, además de saber cuáles son las soluciones que se necesitan empezar a construir.

“Hacemos un llamado a profesionales, sobre todo lo que tiene que ver con trabajo social, psicología, medicina, enfermeros, primeros respondedores e, inclusive, terapistas, porque tienen la opción de solicitar hasta seis horas de educación continua. Igualmente, estamos tramitando educación continua para abogados. Pero, no importa si tú eres un profesional que entra a estas áreas que no trabaja directamente con lo que es la violencia doméstica, también este simposio es para ellos, para maestros que trabajan con niñez, personas que trabajan con familias, con comunidades”, exhortó Ramírez.

Dónde buscar ayuda

Aquellas sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual pueden llamar a: