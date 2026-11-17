Una caja morada colocada sobre una mesa plegable en Alamo Square, en San Francisco, podría haberse confundido con una caja de pañuelos. Sin embargo, en su interior se escondían docenas de secretos.

Oliva Tai estaba cerca, observando cómo los transeúntes se quedaban perplejos ante un cartel en el que se leía: “Confesionario: todo el mundo tiene un secreto relacionado con la IA”.

Entre las confesiones sobre delegar demasiado trabajo o utilizar la inteligencia artificial para sugerir un lugar para una primera cita, hubo varias en las que se admitía haberla utilizado para escribir mensajes muy personales: “Hice que la IA escribiera mi mensaje de ruptura”. “Hice que ChatGPT saliera con mi novio. Todos los mensajes”. “Utilicé la IA para escribir la carta del 80.º cumpleaños de la abuela de mi novia”.

“Utilicé la IA para ganar una discusión. Jajaja, no es que esté orgulloso, pero gané”.

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Tai, una artista que ha repetido el proyecto más de una docena de veces en el Área de la Bahía, Nueva York y Denver, afirmó que calificarlo de “confesión” daba a entender que la gente admitía que el uso de la IA les hacía sentir, al menos un poco, culpables. Pero lo usaban de todos modos.

A medida que cada vez más personas recurren a un chatbot para redactar correos electrónicos o realizar tareas rutinarias, surge la pregunta: ¿supone un paso en falso utilizarlo para mensajes personales? ¿Está bien, en algún caso, recurrir a la IA para escribir una tarjeta de felicitación o un mensaje de cumpleaños? ¿Y qué hay de una carta de amor o de los votos matrimoniales?

Hay quien utiliza la IA para escribir mensajes personales, aunque se sienta culpable por ello

Como parte de su investigación para el doctorado en comportamiento del consumidor, Danielle Hass llevó a cabo experimentos basados en situaciones hipotéticas para determinar cómo se sentían las personas al utilizar la inteligencia artificial para redactar mensajes personales. Descubrió que las personas que ya habían utilizado la inteligencia artificial se sentían igual de culpables que aquellas que no lo habían hecho.

“Todos se sentían culpables”, afirmó Hass, profesor de la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia. “El motor de esta relación era la falta de honestidad; la gente sentía que estaba manipulando a los demás”.

“Aunque las personas sean sinceras sobre el uso que hacen de la IA, hay quienes siguen viéndola con malos ojos”, afirmó Scott Claessens, investigador sénior de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido.

Claessens afirma que su investigación sugiere que las personas que utilizan la inteligencia artificial son percibidas como más perezosas, menos competentes y menos dignas de confianza.

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Señaló que, a menudo, la gente ya recurre a recursos complementarios para las interacciones sociales, como el uso de tarjetas de cumpleaños ya escritas o poemas en las notas de amor. Sin embargo, añadió que hay algo en la facilidad con la que funciona la IA que resulta poco atractivo para la gente.

“Lo que realmente queremos en nuestras relaciones sociales es que la gente se esfuerce, porque eso es una señal de que te comprometes con la relación”, afirmó.

Cómo saber cuándo no es adecuado utilizar la IA

Sarah Newman, que colaboró con Tai como directora de arte y educación en el metaLAB de la Universidad de Harvard, afirmó que la adopción de la IA se está produciendo a un ritmo tan rápido que es probable que surjan normas sobre cuándo es adecuado utilizarla y cuándo no.

Sugirió que nos guiáramos por nuestros sentimientos encontrados. Si te imaginas utilizando la IA para redactar tus votos matrimoniales, ¿te sentirías cómodo diciéndole a tu pareja que la has utilizado? Si no es así, entonces no lo hagas.

“Los mensajes personales no tienen por qué ser perfectos”, afirmó Newman. “Parte de lo que hace que estos mensajes sean auténticos y entrañables es precisamente que son imperfectos”.

Tai y Claessens afirmaron que algunas situaciones podrían justificar el uso de la IA en el ámbito personal, como en el caso de personas que mantienen una relación sentimental y la utilizan para comunicarse mejor con su pareja cuando no comparten la misma lengua materna. Las personas con dificultades de aprendizaje, como la dislexia, también podrían recurrir a ella en busca de ayuda.

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Hass cree que la gente está aceptando rápidamente que la IA puede ayudarles a ser más eficientes en algunos contextos laborales, pero afirma que le alegra que la gente se sienta culpable al utilizarla para mensajes personales.

“El propósito de la culpa en este contexto es mostrarnos nuestros errores en las relaciones interpersonales”, afirmó Hass. “Nos está diciendo: ‘Oye, aquí es donde se supone que debes comportarte como un ser humano’”.

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