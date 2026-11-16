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Estudiante hace fraude con IA en examen de ingreso universitario

Un hombre en Surcorea confesó que hizo trampa luego de obtener el mejor puntaje en examen de contable tributario

16 de noviembre de 2026 - 1:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro surcoreano de Educación, Choi Kyo-jin, mira una pantalla que muestra un ejemplo de trampas durante un examen a contable fiscal nacional, durante una sesión plenaria del comité educativo en la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, el lunes 6 de noviembre de 2026. (Seo Dae-yeon/Yonhap via AP) (Seo Dae-yeon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl, Corea del Sur (AP) — - Días antes que Corea del Sur se paralice por su importante examen nacional de ingreso a la universidad, el país está conmocionado luego que se descubriera que la persona con mayor puntaje en su examen de contable tributario hizo trampa con una cámara oculta y la inteligencia artificial.

El escándalo ha generado que las autoridades actúen para evitar las trampas en el examen que realizarán el jueves más de medio millón de estudiantes en todo el país, en medio de una creciente preocupación de que la inteligencia artificial y los dispositivos inteligentes estén haciendo que el fraude sea más difícil de detectar.

El ministro de Educación, Choi Kyo-jin, rechazó durante una auditoría legislativa el lunes los exhortos de algunos legisladores a posponer el examen hasta que se implementen medidas más sólidas contra las trampas, al señalar que un aplazamiento causará “una afectación aún mayor” para los estudiantes.

Choi dijo que confiaba en que los supervisores del examen podrán detectar gafas inteligentes impulsadas por IA, que por lo general tienen monturas gruesas tipo carey. Funcionarios del Ministerio de Educación explicaron que las autoridades educativas también están ofreciendo orientación para detectar dispositivos como microcámaras.

Aumentan inquietudes por uso de IA para hacer trampa

Las inquietudes se intensificaron durante el fin de semana luego que un hombre de 34 años que obtuvo el primer lugar en un examen nacional para contables tributarios confesara haber usado una microcámara oculta y un teléfono inteligente para obtener respuestas con IA.

Las puntuaciones inusualmente altas de Han Won-seok habían despertado sospechas después que hablara de ellas en entrevistas recientes con los medios. El caso sucede tras otros incidentes relacionados con trampas asistidas por IA en los últimos meses, incluyendo a personas sorprendidas usando gafas inteligentes impulsadas por IA en una prueba estandarizada de inglés en junio y en algunos exámenes de ensayo universitarios en octubre.

En un video publicado el domingo en el canal de YouTube de su abogado, Han dijo que usó una cámara oculta para capturar las preguntas, envió las imágenes a una herramienta de IA generativa y recibió las respuestas en un smartphone. Añadió que cooperará con la policía que investiga el caso.

Han había dicho antes a los medios que obtuvo 397,5 de un máximo de 400 puntos en la prueba de primera etapa, de opción múltiple, en abril, y 663 de 800 en el examen de ensayo de segunda etapa en julio, calificaciones inusualmente altas que un periódico coreano comparó con “correr una carrera de 100 metros en menos de cinco segundos”.

Alarma por examen nacional de ingreso a la universidad

El examen anual, conocido como “Suneung”, o Prueba de Aptitud Académica para la Universidad, es un evento de alto riesgo en un país famoso por su intensa competencia académica, donde las perspectivas de empleo, la posición social e incluso el matrimonio pueden depender de a qué universidad asista una persona.

Corea del Sur hace grandes esfuerzos cada año para crear un entorno ideal de evaluación, paralizando de hecho el país al retrasar el inicio de la jornada laboral y la apertura de las operaciones bursátiles a fin de aliviar el tráfico vehicular para quienes realizan la prueba, y pausar los vuelos durante la sección de comprensión auditiva de inglés del examen. Los policías a menudo usan autos y motocicletas para escoltar a quienes van tarde a la cita, y militares a veces suspenden el entrenamiento en zonas cercanas a los centros de examen.

Pero a las autoridades les resulta difícil idear medidas igual de exhaustivas para impedir las trampas con dispositivos de IA, que el diario Hankyoreh, con sede en Seúl, advirtió en un editorial el lunes que podrían amenazar “los propios cimientos del sistema de exámenes”.

Centros de examen enfrentan desafío

Las autoridades educativas se habían centrado durante meses en impedir el uso de gafas impulsadas por IA, pero el caso de Han ha suscitado dudas sobre si están preparadas para las trampas que involucren otros dispositivos menos llamativos.

Las autoridades educativas desplegarán al menos un supervisor especialmente capacitado en cada uno de los 1,300 centros de examen del país en un intento de identificar ese tipo de gafas. Según la oficina del primer ministro Han Seongsook, los funcionarios también barajan exigir a los estudiantes que entreguen sus dispositivos inteligentes y cortar las conexiones públicas de Wi-Fi en los centros de examen.

Song Geun-hyeon, funcionario sénior del Ministerio de Educación, indicó que la agencia ha proporcionado a los supervisores nuevas directrices para detectar a estudiantes que usen cámaras ocultas y otros dispositivos, además de observar movimientos sospechosos relacionados con “sus mangas, cuellos o botones, y ciertos gestos”.

El Ministerio de Educación ya trabaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y la Comunicación en la creación de medidas contra las trampas para el examen de ingreso a la universidad, que se anunciarán el martes.

La viceministra de Educación, Choi Eun-ok, explicó que las conversaciones con el Ministerio de Ciencia también incluyen restringir temporalmente las telecomunicaciones en los centros de examen. De momento no queda claro si eso es viable, dadas las leyes que prohíben la interferencia de señales electrónicas o la preocupación de que afecte las comunicaciones en las zonas aledañas.

Song señaló que el uso de detectores de metales y detectores de radio será limitado, y que desplegar cámaras térmicas será muy poco probable debido a preocupaciones de privacidad. Los supervisores no pueden registrar pertenencias sin el consentimiento de los estudiantes.

“A nivel de todo el gobierno, también tenemos que considerar más medidas que faciliten identificar dispositivos inteligentes (de IA)”, afirmó Song, que añadió que las autoridades debaten si exigir a los fabricantes que diseñen los dispositivos para que emitan “luces intermitentes o sonidos” cuando se usan.

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