Juez fija para marzo el nuevo juicio de una madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos

Un juez de Massachusetts programó el lunes el segundo juicio de Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos pequeños para finales de marzo, pese a las objeciones de los fiscales.

Clancy enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado. Su primer juicio terminó en un juicio nulo después de que los miembros del jurado no lograran alcanzar un veredicto unánime sobre si debía ser considerada penalmente responsable de los asesinatos. Once miembros del jurado se inclinaron por declararla no culpable por razones de demencia, mientras que uno estuvo en desacuerdo.

Los fiscales habían solicitado que el juicio se celebrara en mayo, alegando conflictos de calendario. Sin embargo, el juez del Tribunal Superior William Sullivan fijó la fecha del nuevo juicio para el 29 de marzo, en el Tribunal Superior de Plymouth.

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La decisión de programar el segundo juicio de Clancy se produce una semana después de que Sullivan rechazara una solicitud de la defensa para desestimar los cargos. El juez determinó que celebrar un nuevo juicio no violaría la protección constitucional de Clancy contra el doble enjuiciamiento, es decir, ser juzgada dos veces por el mismo delito después de una absolución o condena.

Los abogados tienen previsto regresar al tribunal a las 9:00 a.m. del 30 de diciembre para tratar asuntos relacionados con la organización del juicio, la seguridad y los acuerdos con los medios de comunicación. Una conferencia previa al juicio está programada para el 18 de febrero.

Los abogados de Clancy habían argumentado que el juez debió investigar o apartar al único miembro del jurado que se opuso a la absolución antes de declarar el juicio nulo.

Clancy, una exenfermera especializada en trabajo de parto y parto, nunca ha negado haber matado a sus tres hijos en la casa familiar de Duxbury, en enero de 2023. Sus abogados afirmaron que, en ese momento, padecía una enfermedad mental grave.