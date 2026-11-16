¿Te quedarás sin luz esta semana? Estos son los pueblos donde LUMA Energy realizará trabajos
Algunas comunidades que podrían verse impactadas del 16 al 22 de noviembre
16 de noviembre de 2026 - 11:39 AM
16 de noviembre de 2026 - 11:39 AM
La compañía energética LUMA Energy reportó su agenda de mejoras planificadas para la semana del 16 al 22 de noviembre, lo que pudiese resultar en interrupciones en el servicio eléctrico para algunos de sus abonados.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA en su comunicado.
Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio.
Las mejoras por día son las siguientes:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remoción de vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Instalación de equipo automatizado
Nueva construcción
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Remoción de vegetación peligrosa
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Restauración y modernización de subestaciones
Requerido por el cliente
Reparación de punto caliente
Remoción de vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Restauración y modernización de subestaciones
Nueva construcción
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Remoción de vegetación peligrosa
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
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