¿Te quedarás sin luz esta semana? Estos son los pueblos donde LUMA Energy realizará trabajos

( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La compañía energética LUMA Energy reportó su agenda de mejoras planificadas para la semana del 16 al 22 de noviembre, lo que pudiese resultar en interrupciones en el servicio eléctrico para algunos de sus abonados.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó LUMA en su comunicado.

Algunas de las reparaciones mencionadas por LUMA no requerirán interrupciones de servicio.

Las mejoras por día son las siguientes:

Lunes, 16 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra- Bo. Río Abajo, sector Los Meléndez, Bo. Montellano, sectores Carruzo, Jiménez y Martín Reyes, Bo. Ceiba, PR-782 km 5.7, sector Falcón y Pelegrín Santos.

Gurabo - Bo. Masas 2, sector Goyo, Carr. 181 km 17.8 int., Bo. Masas II, PR-181 ramal PR-945 km 17.8 interior, sector Los Torres y Goyo Márquez.

Carolina- Urb. Ciudad Central San Antón, St. Just.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - Barriada San Luis, calle Palestina.

Martes, 17 de noviembre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Aguada - PR-416 km 1.3, 2.4, 2.7 y 2.2, sector Guabas, sector Chuco y PR-411 km 1.3 y 3.2 interior, Bo. Piedras Blancas, sector Bajuras.

Hatillo - Calle B, Bo. Carrizalez, sector Ucare.

Corozal - Carr. 823, Carr. 806, Quebrada Arenas, Los Mudos, Ext. Pérez Rosado, Río Lajas, Vistas del Río, sector Los Rivera, Urb. Valle del Paraíso, Reparto Mavillas, Bo. Mavillas, Bo. Abras Mavilla, Bo. Río Lajas, sector Marrero, Qda. Arena, sec. C. Blanca, Preciosas Vistas del Lago, Bo. Quebrada Arenas, Villa Nait, Urb. Los Árboles, Qda. Arenas, Urb. Repto. del Carmen, Qda. Arena, Río Lajas Cuchillas, Bo. Río Lajas, ref. 15-12, Bo. Río Lajas, sect. Cuchillas.

San Germán - Hoconuco Alto, escuela Mariano Abril.

Ponce- Urb. La Alhambra, Urb. Villa Grillasca, calles Pedro Caratini, Justo Martínez, Agustín Daviú, Modesto Roubert, Carlos Cartagena, Rafael Lugo González de la urbanización Extensión Perla del Sur, Reparto Cerca del Cielo, Urb. Mansiones del Sur, Quebrada del Agua, sect. El Alto Santo Cristo, Los Ausubos en Ponce, Villa Paraíso, calle Tacita, Templado y Trampolín, apartamentos Villas del Sur.

Yauco - Bo. Barinas, sector Ciénaga.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguadilla - PR-2 km 122.5 interior, Bo. Caimital Alto, Villa Avelina, Rooms to Go, Imperial Brides, Coffee Masters y Funeraria Hernández Rivera.

Caguas - Urb. Valle Tolima, Ave. Ricky Seda, calles Miguel A. Gómez, Benito Rodríguez, Salustiana Colón Vda. de Ortiz, en Urb. Valle Tolima, Urb. Villa Borinquen, J-14, calle Guatibirí.

Mayagüez- Bo. Quemado, Bo. Bateyes, Bo. Leguísamo, Bo. Río Cañas Abajo, Bo. Río Cañas Arriba, Bo. Río Cañas Las Marías.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

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Aibonito - PR-724, Bo. San Luis, calles Palestina, sector Amoldadero, Bo. La Plata, Getzemaní, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.

Cidra - Bo. Monte Llano, sector Ignacio Dávila, PR-173 km 2.2 interior, Bo. Montellano, sector Pagán.

Bayamón- Calles 9 y 10, Urb. Santa Rosa.

Canóvanas - Marginal Loíza Valley, calle Bauhina, condominio Park View Terrace, Urb. Loíza Valley, C. Almendro Z 962, C-3/Canovanillas.

Arroyo - Bo. Pitahaya, Bo. Yaurel, Bo. Antigua.

Guayama - Urb. Dulces Sueños.

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

Carolina - Urb. Valle Arriba, calle Tulipán, calle Yagruma.

Miércoles, 18 de noviembre de 2026

Instalación de equipo automatizado

Arecibo - Comu. Juan A. Díaz Crespo, Comu. Villa Rosa, Parc. Mattei, sect. Boquerón, sect. Canta Gallo, sect. Cienegueta, sect. Combate, sect. Cuatro Calles, sect. Cuchi 1, sect. Guayabota, sect. Joya Los Yambo, sect. Juego de Bolas, sect. La Guinea, sect. Los Cacaos, sect. Los Caños, sect. Los Pichis, sect. Marcos Soto, sect. Paseo Los Robles, sect. San Rafael, sect. Vira la Guagua, Urb. Jardines de Green.

Nueva construcción

Florida - Casco Urbano Pueblo Florida, Urb. Estancias de Arroyo, Parc. Arroyo, Urb. Las Flores, Parc. Yanes 3ra, 2da y 1era sección, sect. La Ceiba-Florida Adentro, Parc. Selgas, sect. La Charca, Estancias de Ceiba, Reparto La Ceiba.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra- Calle Los Almendros, calle Rubí, calle Esmeralda, Bo. Los Meléndez, Urb. Ferrer, carretera 173 km 0.1 int.

Remoción de vegetación peligrosa

Gurabo - Bo. Masas 2, sector Goyo, Carr. 181 km 17.8 int., Carr. 933, Bo. Mamey.

Mayagüez - Sub-6092 Almacenes MR Special, Parc. Castillo, calle Wilson, Zona Libre Mayagüez, Urb. Guanajibo Gardens, Carr. 114 km 1.3.

Yauco - Bo. Jacanas, Bo. Cambalache, solares Los Díaz, Cambalache-Fábrica Muebles, Monte Figueroa.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Patillas - Bo. Los Pollos, Apeadero, Urb. Valles de Providencia, Bo. Jagual, La Mula, Quebrada Arriba, Sonadora, Sonadora, Bo. Jagual/sect. La Playita, Bo. Jagual en El Lago, Bo. Jagual/Río Lago, Bo. Jagual/Villa Gerónimo, Bo. Jagual, sector Caimito, Bo. Jagual, sector Rivera, Bo. Jagual, sect. Los Díaz, Bo. Mulas, sect. Las Delicias, Bo. Mulas, sector Anón, Bo. Mulas/Parque de Pelota, Bo. Mulas, sect. Antiguas Cabañas, Bo. Quebrada Arriba/Fondo Saco, Qda. Arriba, Pastos Comunales, Bo. Real, sector Riachuelo, Bo. Real, sect. Dieguito Vega, Bo. Real, Tres Chorros, Bo. Real, sector Miraflores, Bo. Mulas, sect. Antiguas Cabañas.

Cataño- Urb. Bay View, calle Canal, calle Laguna.

Aibonito- Barriada San Luis, calle Palestina.

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

Río Grande - Atlantic Drive.

Restauración y modernización de subestaciones

Ponce - Edif. Oriol, Edu. Universidad Católica de Ponce, Parc. Amalia Marín, Res. Residencial Público Caribe, sect. Palmita, sect. Playa Ponce, sect. Salistral, sect. Tabaiba, Urb. San Jorge, Urb. Santa María, área Centro Comunal Residencial Caribe, cond. San Jorge Suite, cond. University Suites, Edif. del Carmen, cond. Parque de Monterrey 1, cond. Parque de Monterrey 2, ind. Industrial Reparada, sect. Caracoles, cond. La Ceiba, Urb. Salazar, área Parque Julio Enrique Monagas, come. Plaza del Caribe, Edu. UPR de Ponce, Edu. Escuela Ismael Maldonado, Res. Residencial Doctor Rafael López Nussa, sect. Barrio San Antón, Urb. Constancia, Urb. Starlight, Urb. Vista Alegre, Res. Residencial Portugués, sect. Casco Urbano, Bda. Bélgica, Hosp. Hospital Metropolitano Dr. Pila, La Guancha.

Requerido por el cliente

San Juan - Calle Poppy, Urb. Borinquen Gardens.

Vega Alta – McDonald’s y My Learning.

Reparación de punto caliente

Vega Baja - Bo. Almirá, Carr. 160.

Jueves, 19 de noviembre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Aguada - Carr. 47, Bo. Marías, Aguada, Bo. Marías, sector Hoyo Frío, Cerro Gordo, Bo. Cerro Gordo, sec. Niño López, sec. Com. Aislada, Cerro Gordo/ref. Col. Vistamar, Cerro Gordo antes Capilla, Marías, desp. Viuda Negrón, Mamey/ref. Colm. Patricio Acevedo, Bo. Mamey/sect. Plan Bonito.

Arecibo - Hato Abajo y Urb. Villa Los Santos, Carr. 653 km 0.5 a 2.

Guaynabo - Urb. Valle Escondido.

Villalba- Bo. Palmarejo, sector La Julita, casco urbano, PR-561, Bo. La Sierrita, Sub. 5971 Medtronic, Sub. 5973 Medtronic.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra - Urb. Treasure Valley.

Aibonito - PR-724, Bo. San Luis, calles Palestina, Getzemaní, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.

Lajas - Bo. Santa Rosa, sector La Garza, Lajas Arriba.

Guayanilla - San Pedro de Macorís, Bo. Playa.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Bayamón - Carr. 879, sect. La Peña, Bo. Guaraguao Arriba.

Aibonito - Bda. San Luis Sinaí 208.

Arroyo- Bo. Pitahaya, Bo. Yaurel, Bo. Antigua.

Coamo- Urb. Valle Abajo.

Canóvanas- Jardines de Canóvanas, Urb. Nuestra Señora del Pilar.

Restauración y modernización de subestaciones

San Juan - Res. Residencial Santa Elena, Res. Residencial Vista Hermosa, Urb. La Riviera, Urb. Las Lomas, cond. Meliyan, Edu. Colegio Conrazón de María, sect. Tierra Santa, Urb. Altamesa, Urb. Cooperativa Yambele, Urb. Las Lomas, Urb. Santiago Iglesias, cond. Metro Court, Res. Residencial Villa España, Urb. Las Lomas, calle 43.

Nueva construcción

Utuado - Urb. Jesús María Lago (San José).

Viernes, 20 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Cidra- Carr. 173 km 2.1, Bo. Montellano, Urb. Treasure Valley, Carr. 173 km 2.3, Bo. Montellano, sec. Rivera.

Ponce - Calles Lafayette, Riollano de la Urb. Constancia, sec. San Antón de Ponce, cond. Casa del Mar II, Bo. San Antón, Ext. San Antonio.

Remoción de vegetación peligrosa

San Juan - Calle Alameda, Urb. Villa Granada.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - Barriada San Luis, calle Palestina, Bda. San Luis Sinaí 208.

Patillas - Bo. Jagual, La Mula, Quebrada Arriba, Sonadora, sectores La Playita, El Lago, Río Lago, Villa Gerónimo, sector Caimito, sector Rivera, Los Díaz, Bo. Mulas, Las Delicias, Anón, Parque de Pelota, Bo. Mulas, sector Antiguas Cabañas, Bo. Quebrada Arriba/Fondo Saco, Qda. Arriba, Pastos Comunales, sectores Riachuelo, Dieguito Vega, Bo. Real, Tres Chorros, Miraflores, Antiguas Cabañas.

Utuado - Bo. Las Palmas, Carr. 140 km 20.

Sábado, 21 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aibonito - PR-724, Bo. San Luis, calles Palestina, Getzemaní, Betania, Siloé, Genasaret, Arimatea y Emaús.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos