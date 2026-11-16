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Reportan avería en tubería de 24 pulgadas de la AAA en Ponce y deja a cerca 1,200 abonados sin agua

La corporación pública atribuye el daño a un contratista que impactó la tubería

16 de noviembre de 2026 - 11:00 AM

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A la escena ya se dirigían brigadas de la AAA junto a otros funcionarios públicos para atender la situación. (Captura/Facebook)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un impacto en un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la calle Acueducto del barrio Punta Diamante, en Ponce, causó una avería que todavía está siendo evaluada por la corporación pública.

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Según la AAA, se trata de una línea de 24 pulgadas que fue impactada por un contratista. De momento, la AAA estima que cerca de 1,200 abonados sufrirán interrupciones en el suplido de agua tras la avería en esa zona.

“Durante la excavación, una máquina zanjadora o ‘trencher’ impactó la línea de transmisión que discurre cercana al área de los trabajos”, detalló el director de la Región Sur de la AAA, Bruce León Ng.

“Van a sufrir mucho”: captan momento en que enorme tubo se rompe en Ponce

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¿Qué ocurrió? Mira lo que se reveló.

“Nuestro personal que se encontraba en el área realizó el cierre correspondiente para contener la salida de agua y comenzar la reparación de la tubería afectada lo antes posible”, agregó el funcionario.

Los trabajos de reparación tomarán aproximadamente 36 horas, de acuerdo a León Ng. Una vez se complete la reparación y se reanude la operación del sistema, el servicio comenzará a recuperarse de forma gradual.

“Estamos trabajando para completar la reparación y restablecer el servicio a los abonados afectados lo antes posible. Mantendremos informada a la ciudadanía sobre el progreso de los trabajos y cualquier cambio en el tiempo estimado de recuperación”, expresó el funcionario.

Por su parte, el administrador de la ciudad de Ponce, Francisco Rodríguez confirmó que ya hicieron movimientos para asistir a los abonados afectados por la falta de agua.

“El Municipio de Ponce a través de la OMME y Obras Públicas va a estar proveyendo el servicio de agua potable con sus camiones cisternas desde las 3:00 pm en la cancha bajo techo de Punta Diamante. Mañana estaremos desde las 7:00 a.m.”, informó Rodríguez

En visuales compartidos por cibernautas, se aprecia como el agua sale de una pendiente y cae sobre algunas residencias.

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ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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