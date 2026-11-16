Reportan avería en tubería de 24 pulgadas de la AAA en Ponce y deja a cerca 1,200 abonados sin agua

Un impacto en un tubo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la calle Acueducto del barrio Punta Diamante, en Ponce, causó una avería que todavía está siendo evaluada por la corporación pública.

Según la AAA, se trata de una línea de 24 pulgadas que fue impactada por un contratista. De momento, la AAA estima que cerca de 1,200 abonados sufrirán interrupciones en el suplido de agua tras la avería en esa zona.

“Durante la excavación, una máquina zanjadora o ‘trencher’ impactó la línea de transmisión que discurre cercana al área de los trabajos”, detalló el director de la Región Sur de la AAA, Bruce León Ng.

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“Nuestro personal que se encontraba en el área realizó el cierre correspondiente para contener la salida de agua y comenzar la reparación de la tubería afectada lo antes posible”, agregó el funcionario.

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Los trabajos de reparación tomarán aproximadamente 36 horas, de acuerdo a León Ng. Una vez se complete la reparación y se reanude la operación del sistema, el servicio comenzará a recuperarse de forma gradual.

“Estamos trabajando para completar la reparación y restablecer el servicio a los abonados afectados lo antes posible. Mantendremos informada a la ciudadanía sobre el progreso de los trabajos y cualquier cambio en el tiempo estimado de recuperación”, expresó el funcionario.

Por su parte, el administrador de la ciudad de Ponce, Francisco Rodríguez confirmó que ya hicieron movimientos para asistir a los abonados afectados por la falta de agua.

“El Municipio de Ponce a través de la OMME y Obras Públicas va a estar proveyendo el servicio de agua potable con sus camiones cisternas desde las 3:00 pm en la cancha bajo techo de Punta Diamante. Mañana estaremos desde las 7:00 a.m.”, informó Rodríguez