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Mayoría de embalses reportan pérdidas leves de agua

No obstante, en su mayoría se mantuvieron en nivel de Seguridad

16 de noviembre de 2026 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ningún embalse bajó de clasificación. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La mayoría de los embalses en Puerto Rico experimentaron pérdidas leves en sus niveles de agua.

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De acuerdo a la información compartida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), solo cuatro de los 19 embalses de Puerto Rico vieron un incremento en sus niveles a las 5:00 a.m. del lunes.

Los embalses que aumentaron su nivel fueron: Fajardo con 0.02 metros, Guineo y Matrullas, ambos en Orocovis, con 0.01 y 0.05 respectivamente y Luchetti en Yauco con 0.15.

La gráfica muestra los niveles de los embalses para este 16 de noviembre de 2026.
La gráfica muestra los niveles de los embalses para este 16 de noviembre de 2026. (Suministrada/AAA)

Solo dos embalses se mantienen en nivel de desborde, Guineo y Loco, aunque la gran mayoría preserve la categoría de Seguridad.

Por su parte el embalse La Plata se mantuvo en nivel de ajustes operacionales y bajó hasta 43.11 metros, una diferencia de 0.08 metros al día anterior.

Mientras tanto Carraízo reportó una pérdida de 0.02 metros y se encuentra en nivel de Seguridad con 40.81.

Tags
Breaking NewsEmbalsesAAAPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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