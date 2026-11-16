Mayoría de embalses reportan pérdidas leves de agua

La mayoría de los embalses en Puerto Rico experimentaron pérdidas leves en sus niveles de agua.

De acuerdo a la información compartida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), solo cuatro de los 19 embalses de Puerto Rico vieron un incremento en sus niveles a las 5:00 a.m. del lunes.

Los embalses que aumentaron su nivel fueron: Fajardo con 0.02 metros, Guineo y Matrullas, ambos en Orocovis, con 0.01 y 0.05 respectivamente y Luchetti en Yauco con 0.15.

La gráfica muestra los niveles de los embalses para este 16 de noviembre de 2026. (Suministrada/AAA)

Solo dos embalses se mantienen en nivel de desborde, Guineo y Loco, aunque la gran mayoría preserve la categoría de Seguridad.

Por su parte el embalse La Plata se mantuvo en nivel de ajustes operacionales y bajó hasta 43.11 metros, una diferencia de 0.08 metros al día anterior.