Condiciones del tiempo serán favorables este domingo, pero continuará el calor en Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó este domingo que Puerto Rico tendrá condiciones del tiempo favorables, aunque las temperaturas por encima de lo normal persistirán durante el día.

“Una masa de aire más seca ayudará a reducir los índices de calor, pero las temperaturas por encima de lo normal probablemente continuarán hoy, principalmente en las zonas costeras, las áreas bajas, los valles del interior y las zonas urbanas. Se recomienda a las personas más vulnerables mantenerse hidratadas y reducir la exposición al sol durante las horas de mayor calor”, exhortó la agencia.

Sin embargo, el panorama meteorológico podría cambiar a partir de mañana, lunes, con un aumento en la actividad de lluvia en distintas zonas de la región.

“Se prevé un aumento en la frecuencia de los aguaceros durante la mañana a partir del lunes en las Islas Vírgenes Estadounidenses y el este de Puerto Rico. También se esperan aguaceros en horas de la tarde y actividad de tronadas aisladas en el oeste de Puerto Rico”, agregó el SNM.

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Por otro lado, la agencia informó que este domingo existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las costas del sur y suroeste de la Isla. En la zona norte, mientras tanto, el riesgo se mantiene bajo.

“Se espera que las condiciones marítimas mejoren gradualmente durante la tarde de hoy y el lunes, a medida que disminuyan los vientos y el oleaje. El riesgo moderado regresará a las playas expuestas al norte a partir de la noche del lunes”, explicó la agencia.

¿Qué hacer para evitar los efectos del calor?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) define una ola de calor como “un período de tiempo inusualmente caluroso que suele durar dos o más días. Para que se considere ola de calor, las temperaturas tienen que estar fuera de las medias históricas de una zona determinada”.

En Heat.gov, el portal del Sistema Nacional Integrado de Información Sanitaria sobre el Calor, se ofrecen varias recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas.

Entre las medidas recomendadas figuran:

Mantenerse hidratado durante todo el día y evitar las bebidas azucaradas o con cafeína.

Cubrir las ventanas que reciben el sol de la mañana o de la tarde con cortinas, persianas, toldos o rejillas.

Evitar los trabajos o actividades extenuantes durante las horas de mayor calor.

Limitar la exposición al sol y utilizar protector solar.

Mantener una alimentación equilibrada, ligera y regular.

Reducir el consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aconsejan: