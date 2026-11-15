Una diminuta, pero notable pantalla en su oreja izquierda, una trenza que recoge su cabello ya gris y poco más de media docena de pulseras en su muñeca izquierda lo distinguen dentro y fuera de sala, y lo diferencian de otros magistrados.

El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, habla sin pronunciar palabra. Su pantalla, su cabello largo y sus pulseras no son simples accesorios, sino una declaración personal –o como él lo llama, un “statement”– de quién es, de dónde viene, en qué cree y qué lo define.

El juez de 62 años, con 26 años en la Judicatura y 10 a cargo de la sala de recursos extraordinarios del Tribunal de San Juan, dijo no temerle a la toma de decisiones difíciles.

Durante más de una hora de entrevista, la primera que concede a un medio, dejó al descubierto el ser humano que solo algunos conocen y que se distingue por su picardía, su agudo sentido de humor, su profundo amor por la familia y el respeto al derecho. No temió en revelar que su historia personal no solo le dejó recuerdos, sino que incide en sus determinaciones.

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Por momentos, se distanció de la solemnidad del cargo que le acompañará hasta cumplir los 70 años –porque en 2025 fue confirmado a un tercer término– y, con un verbo coloquial, lució sonriente, seguro de sí mismo y despreocupado del qué dirán.

Vive la vida al máximo, salpicándola de vez en cuando con un paseo en motora, cuidando de su huerto, con un repertorio completo de música ochentosa y feliz en su “casa pop” junto a su esposa, tres hijos y otros miembros de su familia: un perro y tres gatos, dos de ellos que “se colaron” en su hogar. En fin, que es dueño de una vida que se extiende más allá de la toga.

“Yo soy una persona... Ando con un ‘party’ en la cabeza todo el tiempo y... relax”, afirmó.

Anthony Cuevas Ramos: el juez que rompe estereotipos dentro y fuera de la sala Una pantalla en la oreja, el cabello recogido en una trenza y varias pulseras forman parte de la identidad de Anthony Cuevas Ramos, juez superior del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En su primera entrevista con un medio, habla de su vida personal, su familia, su pasión por la música de los 80, las motoras y la jardinería, además de reflexionar sobre cómo su historia de vida influye en sus decisiones judiciales. Detrás de la toga emerge una figura poco convencional: liberal en su apariencia, pero conservadora en la aplicación del Derecho.

Aseguró que no vive pendiente de cuidar una imagen por ser juez. “Yo no vivo así, porque en mi mente no corren esas ideas de hacer lo que me dé la gana. Hago lo que siento que tengo que hacer y da la casualidad que es lo propio”, sostuvo no sin antes reconocer que, en sala, al vérsele serio, se puede percibir como “un ogro”.

Precisamente, su sala, la 904 del Centro Judicial de San Juan, sentó el ambiente para la entrevista que presenciaron su oficial jurídico, secretaria y alguacil. Estos últimos han estado con él más de dos décadas y son indispensables, dijo, mientras él se desenvuelve en el estrado, donde no hay un mallete.

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Desde ese recinto, emergió la dualidad de Cuevas Ramos: liberal en su aspecto físico, pero conservador en la aplicación del Derecho.

¿Quién es el juez Anthony Cuevas Ramos?

— Soy un juez que es estudioso del Derecho. Que tiene que atender una serie de recursos que se presentan ante el tribunal constantemente. Leer el Derecho... Todo lo que las personas puedan imaginar que es el trabajo de un juez. Pero, en la realidad, soy un ser humano (se sonrió) como cualquier otro, pues, muy práctico, sencillo, que le gusta pasarla bien. Alegre. Soy padre, esposo y (me gusta) disfrutar de la vida cada vez que tengo la oportunidad.

Cuevas Ramos se crio en Barrio Obrero (San Juan). Estudió Biología y, previo a su formación profesional, fue conserje en la desaparecida Farmacia Moscoso, encuestador, emplazador y mensajero. Quería ser veterinario o cardiólogo.

Cuevas Ramos luce pantalla en su oreja izquierda y lleva su cabello, ya gris, en una trenza. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Cómo esto formó al juez? Supe que sus años universitarios fueron los mejores momentos de su vida.

— La pasé superbién. Fue una experiencia inolvidable. Mi formación tengo que expresar que viene más bien de lo que mi padre y mi madre nos han enseñado. Mi papá era comerciante. Todavía lo es. Tiene 87 (años). Era comerciante. Tenía un colmadito en la avenida Borinquen, frente a la Placita Barceló, en la calle 14. Nosotros nos criamos allí. Vivimos en diversos lugares en Barrio Obrero y estudié en la (escuela) Jesús María Quiñones, igual que mis (cuatro) hermanos, (todos varones), en Villa Palmeras. Nuestra formación viene de ahí. Desde pequeño… Ver a mi padre trabajar en esa tiendita. Y nosotros, desde pequeños, trabajamos en el supermercado en diversas facetas, desde ‘bagger’ (empacador), chofer, repartiendo (compras).

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¿Cómo ve las recientes redadas que hacen agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esa comunidad en la que se crio?

— Resiento la manera de actuar o de tratar al inmigrante como si estuvieran atrapando un animal que te puede agredir o algo así y maltratarlo. Sí, pues, me afecta, obviamente. Yo reconozco que hay unas leyes federales que hay que cumplirlas, pero eso es como si en Puerto Rico se diligenciara una orden de arresto, que se diligencie expedida por un tribunal, y la Policía utiliza mecanismos similares para arrestar a las personas. Yo resiento lo que está pasando.

Admitió, de paso, que sus vivencias incidieron en el fallo emitido a la demanda que buscaba la apertura de los comedores escolares durante la pandemia de COVID-19.

“Yo disfrutaba la comida de los comedores escolares allí en la (escuela) Jesús María Quiñones y yo reconozco, y entendía lo que pasaban estas personas demandantes”, dijo.

El juez se crio en Barrio Obrero, en San Juan, y estudió Biología. (Ramon "Tonito" Zayas)

Contó, con evidente alegría, que después de la escuela pública, él y sus hermanos comenzaron estudios secundarios en una escuela militar, bajo un formato “bien estricto”.

Pero reconoció que, al graduarse de escuela superior, a los 15 años, y llegar a la universidad, se abrieron los caminos de la libertad, y fue en ese entonces cuando quiso perforar su oreja. Le preguntó a su mamá qué pensaría su padre si ejecutaba tal hazaña.

“Papi era un hombre de la vieja guardia. Increíblemente conservador. Nosotros vinimos a usar calzoncillos‘jockey’ ya después de grandes, porque él decía que eso eran ‘panties’. Entonces, ahí teníamos que usar calzoncillos, de esos de patas, como dicen. De pantalones, ‘boxers’. Que no los podíamos usar porque, en la escuela, los pantalones de Educación Física eran más cortos y los muchachos nos relajaban diciendo que se te salen las enaguas”, relató, entre risas, con su voz aguda y un poco ronca, mientras que, al gesticular con las manos, se escuchaba el choque de las cuentas de las pulseras.

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Acto seguido, relató que su madre le dio instrucciones para que buscara una aguja y hielo, herramientas con las que ejecutó el acto cuasiquirúrgico en la oreja y, al finalizar, ella se quitó una pantalla y se la puso.

“Y, entonces, me dice: ‘No te preocupes. Tu papá no te va a decir nada’. Papi siempre, toda la vida, había tenido el pelo bien largo y todavía lo tiene largo. Y era serio, fuerte en su carácter, pero tenía aspectos liberales”, contó Cuevas Ramos.

Hablemos de su cabello, con una trenza, y de su pantalla. ¿Por qué?

— Es un ‘statement’.

¿De qué, “este soy yo, así soy yo”?

— Y he llegado a donde estoy, a pesar de todo lo que la gente pueda decir y no discriminamos, y no se debe discriminar contra nadie que tenga pantalla, ‘piercing’, tatuaje, rabo largo, pelo largo, lo que sea. Es un ‘statement’. Siento que tengo... He logrado, he adquirido el derecho de poder ser así y demostrar que, a pesar de esto (accesorios e imagen), sigo siendo un juez que resuelve casos importantes y que atiende cualquier asunto sin ningún problema. Demostrar que esto no te hace menos. Tampoco te hace más.

El despacho de Cuevas Ramos siempre está decorado de acuerdo con la temporada del año, repleto de fotos familiares y con figuras de la serie The Simpsons y de la saga de Star Wars. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Qué hace en su tiempo libre?

— Cuando no estoy en el tribunal, estoy dando clases en la universidad o estoy repasando material de la universidad o preparando material para otros lugares que me piden que dé una charla o lo que sea. Pero me gusta la jardinería. Tengo un huerto casero en mi casa y con eso me entretengo desde que me levanto por las mañanas… Y en ocasiones, cuando tengo ‘break’ y hace buen clima, pues, saco la motora y me voy a correr con un grupo de amistades que tenemos un club.

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Se ha mantenido dando clases universitarias desde 1990, ¿cuál es la virtud más importante que deben tener los estudiantes?

— Pues los estudiantes deben ser responsables, pero responsables consigo mismos. Aunque yo creo que antes de eso, una de las virtudes es ser seguro de sí. No tener miedo. No vivir con miedo.

No le tiembla el pulso para emitir una orden de arresto o un desacato civil, ¿por qué?

— Es que yo me tomo en serio mi trabajo y ese es el trabajo de un juez. Aquí, yo no mido quién es la persona que estoy juzgando. Yo miro la controversia, atiendo la controversia.

¿Qué siente un juez de primera instancia cuando su decisión es revocada?

— Pues yo nada, pues nada... Si el (Tribunal) Apelativo resolvió de una manera contraria a mí y algo aprendí de la decisión y entiendo que el Apelativo tenía razón, ‘fine’ (bien). Yo digo, ‘pues, chévere; aprendí, mala mía’.

La sala de Cuevas Ramos es la 904 del Centro Judicial de San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)

La reforma judicial fue aprobada, ¿era necesaria?

— Como no sé si ese asunto va a venir con una demanda y me va a tocar a mí, yo prefiero no opinar para poder ver ese asunto y atenderlo.

¿Qué es justicia para usted?

— Es lo que debe prevalecer por encima del Derecho, porque cuando la justicia, que es lo que es, lo que se espera, lo que es lo bueno, lo correcto, conflige con la letra escrita de la ley, que es el Derecho, siempre he pensado que, salvo contadísimas excepciones, la justicia tiene que prevalecer. La justicia es lo que todos sabemos que es lo correcto. Es darles a las personas lo que realmente merecen.

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¿Y existe la imparcialidad?

— ¿Hasta qué punto? Porque, si yo digo que a veces uso experiencia de vida para determinar si alguien tiene o no tiene credibilidad, podría decirse, ‘ah, pero entonces él está parcializado, porque tiene una experiencia’. Pues, sí. Tengo 62 años. He vivido algo. He corrido algo y, cuando alguien viene y me cuenta una historia que no se la cree nadie, yo no me puedo quedar callado.

¿Cómo se describe como juez?

— Pues, imparcial. Algunos piensan que uno es conservador, otros piensan que uno es liberal. Yo creo que los que piensan que uno es liberal es básicamente por lo que ven, el ‘demeanor’ (comportamiento), por la pantalla, el pelo. Pero creo que soy conservador en el sentido de que me voy a fijar estrictamente en las letras de la ley, el espíritu de la ley y las reglas procesales.

Cuevas Ramos conversó con El Nuevo Día por más de una hora. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Es de los que piensa que la selección de jueces debe sacarse de manos políticas?

— No me he puesto a pensar en eso porque, ¿qué otra opción hay? Peor sería que los jueces tuvieran que hacer campaña electoral y buscar fondos para hacer campañas para que el pueblo vote por ellos. Lo hemos visto en Estados Unidos.

Pero existe una percepción de que el gobernante que nominó al juez define sus decisiones.

— Es cuestión de ver el caso y ver cuál es el argumento que se utilizó. Y hay una realidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que para mí es lo más perfecto que hay. Que no importa la decisión que yo tome, puede irse por ‘certiorari’ al Apelativo o la decisión, la sentencia... puede ser a través de un procedimiento de revisión al Tribunal de Apelaciones y de ahí al (Tribunal) Supremo. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que puede haber algún error y las partes tienen derecho a acudir a que otro tribunal lo revise.

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Cuevas Ramos rechazó que la justicia esté al alcance de quienes tienen poder o dinero o que el sistema se autoproteja.

Hay quienes opinan que usted es una de las personas agraciadas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. ¿Cuán cierto es eso?

— Válgame. ¿En serio? Pues, la realidad es que yo nunca he tenido ni un sí o un no. Ni la posibilidad de tener un sí o un no con él.

En 2027, habrá vacantes en el Tribunal Supremo, ¿le interesa, aceptaría?

— Pero la realidad es que ellos no van a nombrar un viejo para allá, o sea, ellos no me van a nombrar a mí... Yo no puedo decir que no me interesa. Obviamente, a todo abogado que ha estado en la Judicatura le gustaría o se ve en una posición más alta.

El juez describió su distintivo estilo personal como un “statement”. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por las manos de Cuevas Ramos, cuyo despacho siempre está decorado de acuerdo con la temporada del año, repleto de fotos familiares y con figuras de la serie The Simpsons y de la saga de Star Wars, han pasado casos de suma importancia. Por ejemplo, la impugnación de la elección de San Juan en 2021, la destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres, la demanda de Félix “Tito” Trinidad contra Banco Popular y la descalificación de candidatos del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), entre otros.

Hay abogados que se cuestionan por qué en ese pleito del MVC fue radical y no propuso algún remedio.

— Yo tomo una decisión en la que me dejé llevar estrictamente por lo que dice la ley y hay que entender algo: las personas tienen la oportunidad de leer el Derecho, leer la ley y saben a lo que se adhieren... Entonces, me ponía a mí en la obligación de seguir la letra, el mandato, el espíritu de la ley o yo inventarme una distinta. Y, en la ley electoral, no había espacio para otra cosa. Yo resolví, en ese caso, como tenía que resolver.

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¿Cómo evita que el ruido exterior incida en sus decisiones?

— A mí, no me afecta, yo no sé... Es que yo no vivo basado en la aprobación ajena. A mí, los ‘likes’ no me funcionan. El de mi esposa sí. El de mi hija sí, el de mis hijos sí, el de mi papá. Pero el de gente que yo no conozco, es un problema de ellos lo que quieran decir u opinar de mí. No es mi problema. Yo solo puedo controlar cómo manejo eso. Y la realidad, digo yo, me baño con ‘baby oil’. Todo me resbala o mi frase favorita, ‘hakuna matata’ (sin preocuparse es como hay que vivir), ya. A mí, no me afecta en lo absoluto la opinión de los demás, no.

Para Cuevas Ramos, “la justicia es lo que todos sabemos que es lo correcto”. (Ramon "Tonito" Zayas)

¿Cómo le gustaría que lo recordaran al salir de la Judicatura?