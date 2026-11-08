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Lluvia, tronadas y corrientes marinas peligrosas: así estará el tiempo

El SNM advierte que el patrón inestable continuará este domingo y podría extenderse

8 de noviembre de 2026 - 7:53 AM

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Las tormentas eléctricas vendrán acompañadas de periodos de lluvia poderosas que, en combinación con vientos débiles, podrían provocar inundaciones en el área metropolitana, la región del valle de Caguas, el este y sureste, al igual que en las islas municipio de Vieques y Culebra. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Puerto Rico continuará bajo condiciones lluviosas e inestables este domingo, con el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente en las regiones norte y noreste, mientras varias playas mantienen un riesgo elevado de corrientes marinas.

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Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Carlos Anselmi Molina, durante la mañana la humedad y las altas temperaturas traerán condiciones calurosas, pero en la tarde podrían surgir aguaceros y se comenzarán a desarrollar tormentas eléctricas que afectarán las playas en el norte y noreste del archipiélago.

“Le exhortamos a los bañistas que tengan mucha precaución. De escuchar rayos cerca, por favor vayan a un lugar seguro”, advirtió el meteorólogo en conversación con El Nuevo Día.

A su vez, el meteorólogo destacó que se mantiene en efecto una alerta por riesgo alto de corrientes marinas que abarcará todas las áreas costeras del norte de Puerto Rico y que pudiesen amenazar la vida de los bañistas.

Las tormentas eléctricas vendrán acompañadas de períodos de lluvia que, en combinación con vientos débiles, podrían provocar inundaciones en el área metropolitana, la región del valle de Caguas, el este y sureste de la isla, así como en las islas municipio de Vieques y Culebra.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

“Lo que se observa es que el patrón inestable en nuestra zona va a continuar durante el día de hoy y podría extenderse. Durante los próximos días podría ir disminuyendo poco a poco”, anticipó Anselmi.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaLluviaTiempoTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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