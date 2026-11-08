Lluvia, tronadas y corrientes marinas peligrosas: así estará el tiempo

Puerto Rico continuará bajo condiciones lluviosas e inestables este domingo, con el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente en las regiones norte y noreste, mientras varias playas mantienen un riesgo elevado de corrientes marinas.

Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Carlos Anselmi Molina, durante la mañana la humedad y las altas temperaturas traerán condiciones calurosas, pero en la tarde podrían surgir aguaceros y se comenzarán a desarrollar tormentas eléctricas que afectarán las playas en el norte y noreste del archipiélago.

“Le exhortamos a los bañistas que tengan mucha precaución. De escuchar rayos cerca, por favor vayan a un lugar seguro”, advirtió el meteorólogo en conversación con El Nuevo Día.

A su vez, el meteorólogo destacó que se mantiene en efecto una alerta por riesgo alto de corrientes marinas que abarcará todas las áreas costeras del norte de Puerto Rico y que pudiesen amenazar la vida de los bañistas.

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Las tormentas eléctricas vendrán acompañadas de períodos de lluvia que, en combinación con vientos débiles, podrían provocar inundaciones en el área metropolitana, la región del valle de Caguas, el este y sureste de la isla, así como en las islas municipio de Vieques y Culebra.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.