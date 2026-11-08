Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
8 de noviembre de 2026
80°Soleado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conductor se sube a una acera y arrolla a 10 personas en Los Ángeles

Los motivos siguen siendo desconocidos y hay ocho de los heridos que permanecen hospitalizados

8 de noviembre de 2026 - 6:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por ahora, la Policía ha identificado a un hombre de 60 años como el conductor del vehículo, aunque no ha detallado su estado de salud ni su identidad. (MIKE NELSON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un hombre arrolló este sábado al menos a 10 personas, de las que ocho resultaron hospitalizadas, al subirse con su auto a una acera en Los Ángeles, en Estados Unidos, por motivos aún desconocidos, expusieron este sábado las autoridades locales.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió cerca de las 12:51 (20:51 GMT) en el barrio de Arlington Heights en el área central de la ciudad, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, en inglés), que explicó a los medios locales que un conductor se subió a la acera y arrolló a un grupo de peatones.

Los rescatistas llegaron a la zona, donde atendieron a 10 pacientes y trasladaron a ocho a hospitales, aunque sus identidades y estado de salud aún se desconocen.

Por ahora, la Policía ha identificado a un hombre de 60 años como el conductor del vehículo, aunque no ha detallado su estado de salud ni su identidad.

El hecho se suma a otro incidente similar que sucedió este sábado en Carolina del Norte, donde un conductor de 76 años mató a un ciclista e hirió a otros 22 en el condado de Wake al arrollarlos por un supuesto deterioro de sus facultades.

Más de 100 personas mueren al día por incidentes de tránsito en Estados Unidos, donde hubo 18.460 decesos por esta razón en la primera mitad de 2026, aunque esto es una caída interanual del 2 %.

Tags
Breaking NewsLos ÁngelesCalifornia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: