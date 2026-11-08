Conductor se sube a una acera y arrolla a 10 personas en Los Ángeles

Un hombre arrolló este sábado al menos a 10 personas, de las que ocho resultaron hospitalizadas, al subirse con su auto a una acera en Los Ángeles, en Estados Unidos, por motivos aún desconocidos, expusieron este sábado las autoridades locales.

El incidente ocurrió cerca de las 12:51 (20:51 GMT) en el barrio de Arlington Heights en el área central de la ciudad, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, en inglés), que explicó a los medios locales que un conductor se subió a la acera y arrolló a un grupo de peatones.

Los rescatistas llegaron a la zona, donde atendieron a 10 pacientes y trasladaron a ocho a hospitales, aunque sus identidades y estado de salud aún se desconocen.

Por ahora, la Policía ha identificado a un hombre de 60 años como el conductor del vehículo, aunque no ha detallado su estado de salud ni su identidad.

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El hecho se suma a otro incidente similar que sucedió este sábado en Carolina del Norte, donde un conductor de 76 años mató a un ciclista e hirió a otros 22 en el condado de Wake al arrollarlos por un supuesto deterioro de sus facultades.