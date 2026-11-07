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Roban un cargamento de Nvidia valorado en $11.4 millones en California

La mercancía desapareció tras salir de la ciudad con destino al estado de Texas

7 de noviembre de 2026 - 8:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo que transportaba seis palés de chips de Nvidia partió de la zona el pasado 29 de agosto. (Jeff Chiu)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades investigan el robo de un cargamento de chips informáticos de la tecnológica Nvidia valorado en $11.4 millones en un asalto la ciudad de Oakland, en el norte del estado de California.

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La mercancía desapareció tras salir de la ciudad en un cargamento con destino al estado de Texas, en el sur del país, según informó este viernes Bay Area News Group.

“El Departamento de Policía de Oakland están investigando un hurto mayor ocurrido en el este de Oakland. La víctima denunció el delito al Departamento de Policía de Oakland el 13 de septiembre de 2026”, indicaron en un comunicado al medio.

El vehículo que transportaba seis palés de chips de Nvidia partió de la zona el pasado 29 de agosto y perdieron el rastro en el condado de San Bernardino, en el sur de California.

Este robo se suma a una serie de delitos contra la empresa tecnológica, con sede en Santa Clara, corazón de Sillicon Valley, donde todas las empresas de alta tecnología e innovación.

Las autoridades se vieron involucradas en un suceso similar el año pasado con el robo de un cargamento de Nvidia valorado en $7.5 millones que todavía se encuentra en paradero desconocido

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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