El Nuevo Día acerca la experiencia digital a los adultos mayores

Con el propósito de familiarizar a los adultos mayores con las plataformas digitales de El Nuevo Día, el medio se trasladó al Centro Yolanda Guerrero en Guaynabo para ofrecer una orientación sobre cómo acceder y aprovechar las funciones del ePaper, una plataforma que permite disfrutar la edición tradicional del periódico desde dispositivos electrónicos.

La presentación, realizada durante una jornada educativa de AARP Puerto Rico, estuvo a cargo de Carmelo Rodríguez Quetell, lead de Reader Revenue and Growth de El Nuevo Día, quien explicó paso a paso las distintas alternativas para acceder al periódico digital y los beneficios que ofrece a sus lectores.

“El ePaper forma parte de nuestra oferta desde hace años y mantiene la misma experiencia de lectura del periódico impreso al que ustedes están acostumbrados. Por eso quiero llevarlos a conocerlo y demostrarles que la transición digital no es tan complicada”, compartió.

También destacó que la edición diaria del ePaper, por el momento, está disponible gratuitamente y que los suscriptores pueden consultar su archivo histórico de ediciones que se remonta al 2011.

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Entre las funciones presentadas estuvo la posibilidad de ampliar el tamaño de las páginas, cambiar el formato de lectura a uno más cómodo, escuchar las noticias en audio y guardar o imprimir artículos de interés.

Carmelo Rodríguez Quetell, realizó una demostración práctica sobre el acceso y la navegación del ePaper durante una jornada educativa de AARP Puerto Rico en Guaynabo. (Suministrada)

Rodríguez también explicó las diferencias entre el contenido de acceso abierto y el exclusivo para suscriptores, que incluye investigaciones y reportajes especiales.

A modo de primicia, Rodríguez Quetell adelantó el próximo lanzamiento del programa de lealtad “Club llena tu día” que ofrecerá descuentos, sorteos y otros beneficios exclusivos para quienes sean suscriptores.

“Nuestra intención con esta iniciativa es mantener una relación con los suscriptores y así poder premiar su lealtad”, añadió.

Una nueva oportunidad

Para Ivette Mojica, suscriptora de El Nuevo Día durante décadas, la transición digital había representado retos. Mojica, una enfermera que también ha trabajado en el sector de bienes raíces, relató que acostumbraba guardar publicaciones sobre salud y propiedades para consultarlas más adelante.

Sin embargo, tras escuchar la orientación y conocer las herramientas disponibles, reconoció que la nueva plataforma le permite continuar realizando muchas de las actividades que acostumbraba hacer con el ejemplar físico.

“Cuando oí al muchacho dando los beneficios y la explicación y las diferencias entre el periodismo abierto y el que es de suscripción, dije: Wow, con esto puedo hacer un montón de cosas. Puedo ir a temas específicos y ampliarlos”, compartió.

“Luego de haberlo visto bien explicado...yo entiendo que sí”, respondió al preguntársele si consideraba posible adoptar una nueva rutina de lectura digital.

Como parte de la dinámica, se obsequió una suscripción digital de seis meses a uno de los participantes y se atendieron las preguntas de los participantes sobre el uso de las plataformas.