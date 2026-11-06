Multan a turista tras acuerdo en caso de agresión a dos policías municipales de San Juan

El Tribunal de San Juan impuso este viernes una multa de $200 a Taytum A. Knight, la turista que enfrentaba cargos por presuntamente agredir a dos policías municipales de San Juan, luego que el Ministerio Público y la defensa alcanzaron un acuerdo.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) informó a El Nuevo Día que, como parte del acuerdo, los cargos se reclasificaron al artículo 246 del Código Penal, que tipifica la resistencia u obstrucción a la autoridad pública como delito menos grave.

El Tribunal también ordenó a Knight pagar $1,350 en restitución, y, como parte del acuerdo, la mujer, además, ofreció disculpas a los agentes involucrados.

Knight, de 28 años y residente de Washington, D. C., enfrentaba originalmente cargos por agresión grave y empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública.

El incidente ocurrió el 23 de agosto, cuando la gerente del hotel Hilton Garden, en Condado, alertó a las autoridades sobre una persona agresiva dentro de la hospedería.

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Según el informe policial, durante la intervención Knight presuntamente golpeó a uno de los agentes en el cuello con la mano abierta.

Luego, supuestamente mordido en el brazo derecho a otro agente mientras este la trasladaba a una celda.

En la etapa inicial del caso, la jueza Dayra Zoet Infante Bosques determinó causa probable para arresto y fijó una fianza de $20,000.