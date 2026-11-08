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Santuario lleva comida a un chimpancé con un dron en medio de las inundaciones de Florida

Se inundaron las carreteras internas que normalmente se utilizan para distribuir 3,000 libras de alimentos a los simios

8 de noviembre de 2026 - 6:28 AM

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Esta fotografía, facilitada por Save the Chimps, muestra a un chimpancé llamado Kaleb con una bolsa de comida que le ha entregado un dron.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un santuario de chimpancés de Florida tuvo que suministrar comida a uno de sus 200 simios mediante un dron esta semana, ya que las instalaciones quedaron inundadas por las fuertes lluvias. Sin embargo, los animales se mantuvieron a salvo y, según informó la organización, el sábado el nivel del agua ya había bajado considerablemente.

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Mientras las tormentas azotaban el sureste y el centro de Florida desde el domingo hasta el martes, los centros de acogida de “Save the Chimps” se encontraban a salvo en terrenos elevados, según declaró la directora general, Ana Paula Tavares, en un comunicado. Algunos veterinarios y otros empleados pasaron la noche en la finca de 150 acres (61 hectáreas) situada cerca de Fort Pierce para garantizar el cuidado de los animales.

Los canales se desbordaron e inundaron las carreteras internas que normalmente se utilizan para distribuir 3,000 libras (1.361 kilogramos) de comida para los chimpancés al día mediante carritos de golf, según explicó por teléfono el director de instalaciones, Mark Yohannan. Un todoterreno de gran altura libre resultó de ayuda, pero pronto se averió. Además, un chimpancé de 38 años llamado Kaleb se había quedado en una zona al aire libre que quedó aislada por el agua.

El animal recibió atención veterinaria y posteriormente fue trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde permanece bajo cuidado especializado.El rescate se produce en un momento crítico en que Colombia avanza en la implementación de nuevas medidas para enfrentar la expansión de los hipopótamos, considerados una especie exótica invasora en el país. El Gobierno espera intervenir cerca de 80 hipopótamos durante 2026 como parte de las primeras acciones del plan. Las intervenciones se concentrarán principalmente en la Hacienda Nápoles y en la denominada isla del Silencio, una zona donde confluyen las jurisdicciones de Cornare, Corantioquia y Corpoboyacá.
1 / 11 | 📷 Rescatan a un hipopótamo bebé en Colombia: es descendiente de los animales que introdujo Pablo Escobar. El animal recibió atención veterinaria y posteriormente fue trasladado al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde permanece bajo cuidado especializado. - Suministrada/Cornare

La organización compró hace algún tiempo un dron de reparto precisamente para una emergencia como esta, explicó Yohannan. Los empleados utilizaron el dispositivo para llevarle comida y mantas a Kaleb hasta que él mismo decidió dirigirse a un lugar más accesible.

La organización “Save the Chimps” grabó un vídeo en el que se ve a Kaleb comiéndose un plátano que había sacado de una bolsa de papel lanzada por un dron y, más tarde, cruzando con paso firme una cuerda que servía de puente sobre un charco.

La organización utilizó camiones, incluido el vehículo particular de un trabajador de mantenimiento, y un tractor para repartir comida, medicamentos y otros artículos al resto de los simios.

“Los chimpancés están recibiendo toda su comida —plátanos y naranjas— a la hora prevista”, dijo Yohannan. “Están bien. No han perdido el ritmo”.

Tampoco los caimanes de la zona. El viernes apareció uno pequeño junto a la cocina del santuario; al parecer, había aprovechado las aguas de la crecida para llegar a una zona por la que estos reptiles no suelen pasar, según explicó Yohannan.

El nivel del agua bajó notablemente durante la noche del viernes, y el sábado ya se había despejado aproximadamente el 20 % de las carreteras de la finca, según afirmó Yohannan.

Las inundaciones generalizadas en la zona han dificultado que los empleados puedan acudir al trabajo para relevar a sus compañeros. Sin embargo, “todos tienen muy buen ánimo, a pesar del cansancio”, afirmó.

La organización está pidiendo ayuda a la ciudadanía para reparar los edificios y el equipamiento dañados, y un donante se ha comprometido a igualar dichas aportaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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