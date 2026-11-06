El misterioso cráter que rastrean tras la caída del avión privado en Florida

El pasado domingo 1 de noviembre, un avión con nueve personas a bordo, entre ellas una pareja y varios niños, se precipitó contra el suelo desde unos 10,000 metros de altura, sobre una carretera del sur de Florida, en Estados Unidos. La aeronave quedó reducida a cenizas y escombros, y se confirmó que todos sus ocupantes fallecieron en el trágico suceso.

Por su parte, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) están rastreando vecindarios y un cráter inundado en el condado de Palm Beach, en busca de restos. Además, analizan las últimas comunicaciones por radio del avión para responder preguntas fundamentales sobre las razones por las que se precipitó y el momento en que comenzó a desintegrarse, según información revelada por CNN.

El pasado martes, Tom Chapman, miembro de la NTSB, señaló que los investigadores habían recuperado un componente importante de la aeronave: el elevador izquierdo, una pieza de la cola que fue hallada en tres fragmentos lejos del lugar donde quedó el cráter tras el accidente. Sin embargo, precisó que aún se desconoce si estas piezas fueron el desencadenante de la caída.

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¿Qué ocurrió justo antes del impacto? “¡Nos vamos a estrellar!”: captan momento de la tragedia en Florida El video y el desesperado mensaje del piloto de la avioneta antes de estrellarse en el condado de Palm Beach

En declaraciones entregadas por un portavoz de dicha entidad al medio mencionado, se indicó que la investigación para determinar la causa probable del accidente podría tomar entre uno y dos años. Asimismo, se dieron a conocer algunos de los aspectos que deberá tener en cuenta el equipo de investigación:

Los factores que se deben tener en cuenta para determinar la caída de la aeronave

El hielo, las turbulencias y las tormentas: según se ha podido establecer, las primeras advertencias llegaron por radio minutos antes del accidente, mientras el avión aún volaba a gran altura en medio de tormentas dispersas que se desplazaban por el sur de Florida. En ese momento, una de las pilotos comunicó al control de tráfico aéreo que se estaba formando hielo en la aeronave, pero que la situación era manejable.

También manifestó que las turbulencias hacían que el avión subiera y bajara constantemente. Tan solo unos minutos después, la tripulación declaró la emergencia, poco antes del fatal choque.

Para Chapman, el factor climático es, sin duda, “un aspecto clave en la investigación”. Los pilotos habían estado lidiando con el mal tiempo durante gran parte del viaje que realizaban desde Texas hasta las Bahamas, según explicó el medio referenciado.

1 / 17 | “Había escombros por todas partes": La terrible escena del accidente aéreo en Florida . El Learjeat 60 cayó el domingo "como un misil" en una zona de West Palm Beach, Florida. - Captura / FlightRadar24 1 / 17 “Había escombros por todas partes": La terrible escena del accidente aéreo en Florida El Learjeat 60 cayó el domingo "como un misil" en una zona de West Palm Beach, Florida. Captura / FlightRadar24 Compartir

Cuando el avión se encontraba cerca de la costa del golfo de Florida, menos de 20 minutos antes del accidente, un controlador de tráfico aéreo les advirtió que el giro que habían solicitado hacia las Bahamas podría llevarlos hacia una tormenta eléctrica.

En los minutos previos al accidente, el piloto de la aeronave informó sobre la acumulación de hielo y la presencia de turbulencias moderadas. Por su parte, el controlador respondió que “las condiciones del vuelo mejoran en mi espacio aéreo” y que “pueden esperar mejores condiciones más adelante”.

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Minutos después, la tripulación informó sobre precipitaciones y solicitó descender a unos 37,000 pies, petición que fue autorizada por el controlador. Sin embargo, casi 30 segundos después, algo comenzó a salir mal y el avión empezó a caer rápidamente. “Estamos descendiendo a 8,000 pies por minuto. ¡Mayday, mayday!”, dijo la copiloto antes del choque.

Por su parte, los investigadores también tendrán en cuenta la capa de hielo que se formó en la aeronave, ya que esta puede aumentar el peso y la resistencia aerodinámica, lo que reduce el empuje del avión.

Los restos y el lugar del cráter también ofrecen pistas clave

Según CNN, la mayor parte del elevador izquierdo del avión, una pieza de la cola que ayuda a los pilotos a controlar la inclinación de la aeronave hacia arriba o hacia abajo, fue hallada en tres fragmentos a una distancia considerable del lugar donde finalmente se accidentó el aparato.

Con base en los reportes, esa distancia permitiría establecer que la pieza se desprendió antes de que el avión chocara contra el suelo. Sin embargo, los investigadores aún desconocen si el desprendimiento provocó la caída en picada o si fueron las fuerzas de la caída las que ocasionaron que se separara de la aeronave.

Por otro lado, el lugar del impacto, donde se encuentra el cráter que dejó el aparatoso accidente, podría contener más piezas, como la grabadora de voz de la cabina, cuya recuperación permitiría ayudar a esclarecer las causas de la caída que conmocionó a gran parte de los estadounidenses el pasado 1 de noviembre.