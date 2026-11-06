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El papa emprende viaje por países de Sudamérica tras su operación por cáncer

Tras su operación por un cáncer, León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú

6 de noviembre de 2026 - 7:15 AM

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El papa León XIV saluda mientras sube a un avión para partir hacia Latinoamérica en el Aeropuerto de Roma Fiumicino, en Fiumicino, Italia, el 6 de noviembre de 2026. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

A bordo del avión papal - El papa León XIV emprendió este viernes su viaje a Suramérica para visitar Uruguay, Argentina y regresar a Perú, un país donde vivió 20 años.

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En un exigente periplo de 12 días, tomará 14 vuelos, pronunciará cerca de 40 discursos, todo a menos de un mes después de la operación en la que le extirparon parte de un pulmón por un cáncer.

El vuelo papal de la compañía Ita Airways despegó a las 7:05 horas con la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos la Agencia EFE, y está previsto que llegue al aeropuerto internacional de Montevideo, donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

El Vaticano confirmó que no se han tomado medidas médicas adicionales a pesar de la operación, ya que el papa tras la extirpación del cáncer “es una persona, de 71 años, con una buena salud”, pero el viaje será una prueba para ver su resistencia ante la importante carga de trabajo.

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanzará los 14 metros de altura, fue trasladada por partes en la madrugada de este viernes.Se erigirá en el Callao, la provincia portuaria aledaña a la capital Lima.La inauguración de la escultura en el Callao está prevista para el próximo lunes 9 de enero, según anunció el alcalde, lo que coincidirá con el atardecer sobre el océano Pacífico.
1 / 10 | ¡Mide casi 46 pies! Así es la gigantesca estatua del papa León XIV que será ensamblada en Perú. La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, que alcanzará los 14 metros de altura, fue trasladada por partes en la madrugada de este viernes. - John Reyes/Agencia EFE

En la víspera del viaje, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, explicó a los medios vaticanos el sentido de este viaje: “Incluso en América Latina, existe más que nunca la necesidad de superar las profundas polarizaciones sociales, y la misión primordial de la Iglesia es dar testimonio de la unidad, ser fermento de paz, diálogo y armonía”.

Tras aterrizar después de cerca de 13 horas de vuelo, el papa participará en la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia y mantendrá un encuentro con las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país.

Por la tarde, el papa se trasladará a la catedral para celebrar las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas y el sábado comenzará la jornada con un desplazamiento aéreo a Paysandú, donde celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

Para Parolin, la secularización de las sociedades, incluida la uruguaya, en la que más del 40% de la población se declara sin religión, “es lamentablemente una realidad”, pero “esto no altera la misión de la Iglesia: proclamar el Evangelio, en todo tiempo, sigue siendo su tarea, hoy como ayer”.

El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.Decenas de personas lo recibieron con buenos deseos mientras salía caminando del hospital y subía a un vehículo que lo esperaba para regresar al Vaticano.El próximo gran compromiso del papa es un viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre.
1 / 13 | Entre saludos y buenos deseos: así fue la salida del papa León XIV del hospital tras cirugía. El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. - Andrew Medichini

“A la Iglesia en Uruguay, pequeña en número pero vibrante, que conserva la fe en un contexto que no siempre es fácil, el Santo Padre quiere decirles que no están solos y que su testimonio diario, humilde y gozoso es el camino a través del cual el Evangelio puede hablar una vez más al corazón del país”, añadió.

Mientras que respecto a la etapa en Argentina, el secretario de Estado vaticano observó que “León XIV llegará a una tierra que guarda un recuerdo particularmente vívido del papa Francisco, recordado con gratitud no solo en su propio país, sino en toda la Iglesia y en los corazones de tantos hombres y mujeres en todas partes”.

“Creo que querrá rendirle homenaje y, de alguna manera, cumplir un anhelo arraigado por los argentinos: dar la bienvenida al Sucesor de Pedro, dado que el Papa Francisco, lamentablemente, no pudo visitarlos durante su pontificado”, añadió.

Mientras que del regreso a casa, a Perú, señaló que el papa “regresa al Perú como Obispo de Roma, Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia universal, y este es un gran regalo para muchos que lo conocieron y amaron”.

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Papa León XIVVaticanoAmérica LatinaSudamérica
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