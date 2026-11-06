Acusan a tres personas en Nueva York por usar inteligencia artificial para robar $129 millones

NUEVA YORK - Tres personas acusadas de utilizar inteligencia artificial para suplantar la identidad de directivos de empresas y abogados con el fin de sustraer unos $129 millones han sido imputadas por los delitos de fraude electrónico y robo de identidad agravado, según informaron este jueves los fiscales.

Los acusados fueron identificados como Jacob Soall, de 41 años; Sharon Hazan, de 54 años; y Guy Sheetrit, de 42 años.

Durante más de un año y medio se dedicaron a estafar a miles de empresas de todo el mundo mediante su esquema relacionado con la inteligencia artificial, según la acusación formal presentada ante el Tribunal Federal de Distrito de Nueva York.

Entre sus víctimas se encontraban redes hospitalarias de Missouri y California, un banco de Rhode Island, una empresa de tecnología financiera del Reino Unido, una gestora de fondos de inversión de Massachusetts y una empresa de alimentos para mascotas de Florida, según los documentos judiciales.

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Los acusados, procedentes de España, el Reino Unido, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, también fueron acusados de blanqueo de capitales, según el escrito de acusación.

Los abogados de Soall y Sheetrit no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se les solicitaba una declaración. No estaba claro si Hazan contaba con un abogado. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York no respondió de inmediato a un mensaje de voz dejado por The Associated Press.

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Los tres fueron detenidos entre junio y septiembre. En 2008, Hazan fue condenado por un tribunal de Nueva York por conspiración para cometer fraude bancario, según la Fiscalía de los Estados Unidos.

El trío - cuyos apodos incluyen “Rocky Balboa”, “Superman Cash” y “Fat Boy” - solía centrar sus ataques en los departamentos de contabilidad de las empresas. Según los documentos judiciales, enviaban un correo electrónico que parecía proceder del director general y solicitaban ayuda para una transacción financiera confidencial.

Además, según la acusación, organizaban una llamada telefónica o una videollamada en la que los acusados utilizaban la inteligencia artificial para imitar la voz y, en ocasiones, la imagen del director general.

A continuación, los acusados les indicaban que se pusieran en contacto con un abogado de un importante bufete, cuya identidad el grupo también estaba dispuesto a suplantar, según los documentos judiciales.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, Soall se hacía pasar principalmente por abogados del Reino Unido y disponía de un “guión escrito a mano titulado ‘Lawyer Call’ que utilizaba para parecer un abogado de verdad cuando hablaba con las víctimas y las estafaba”.

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Según los documentos judiciales, el suplantador, haciéndose pasar por un abogado, ordenaba al empleado que realizara transferencias bancarias de grandes cantidades a cuentas bancarias de todo el mundo. A continuación, los fondos se convertían en criptomonedas para intentar ocultar su procedencia y, posteriormente, se distribuían entre el trío y otras personas implicadas, según los documentos judiciales.

El subdirector del FBI encargado del caso, James C. Barnacle, afirmó que este caso pone de manifiesto cómo se puede utilizar la tecnología avanzada para cometer fraudes a gran escala.

“A medida que los delincuentes siguen utilizando las tecnologías emergentes como arma, el FBI mantiene su compromiso de adaptar rápidamente sus capacidades para identificar, investigar y desarticular a quienes pretenden causar daño a los neoyorquinos y a las empresas que operan en nuestras comunidades”, afirmó en un comunicado.

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