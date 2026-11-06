Hallan cuerpo de un hombre baleado en San Sebastián

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas desde la madrugada de este viernes en San Sebastián, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 12:16 a.m., en la PR-125.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo con múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, indicó el informe policíaco.

“Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Aguadilla, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.