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Enmascarados armados amenazan a un joven y le roban su vehículo en Luquillo

El perjudicado denunció que fue interceptado por tres individuos

5 de noviembre de 2026 - 6:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 140 carjackings en lo que va de este año, 46 menos que los 186 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven de 23 años fue víctima de un carjacking en la madrugada de hoy, jueves, en Luquillo, informó la Policía.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 2:05 a.m. en la calle Luquillo Beach Boulevard.

Según alegó el querellante a la Uniformada, “tres individuos vestidos de negro y con sus rostros cubiertos, mediante amenaza e intimidación lo obligaron a bajarse de su vehículo, logrando obtener el control de un vehículo Hyundai Venue SE, color azul claro, del año 2023”.

“En este incidente nadie resultó herido y los asaltantes abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, indicó el informe policíaco.

“Posteriormente, mediante la utilización de un dispositivo GPS que se encontraba en el vehículo, el automóvil fue recuperado en la carretera PR-186, kilometro 14.0, del municipio de Río Grande”, agregó.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo continúan con la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 140 carjackings en lo que va de este año; 46 menos que los 186 registrados a la misma fecha en 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingLuquillo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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