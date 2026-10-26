Disparan contra motoristas durante un “carjacking” en Naguabo

El robo de una motora a mano armada fue reportado en la noche de ayer, domingo, en Naguabo, informó la Policía.

El “carjacking” fue reportado a eso de las 10:00 p.m., en el kilómetro 0.1 del barrio Húcares.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, originalmente, una llamada desde un hospital alertó al Centro de Mando de la Policía “sobre la llegada de dos personas con heridas de bala”.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la querellante, de 22 años, quien manifestó que transitaba junto a un amigo a bordo de una motora Honda CRF, color rojo y negro, año 2019, por la PR-192.

Agregó que, en ese momento, “ocupantes de un vehículo que les precedía realizaron varios disparos en su contra. Como consecuencia, ambos cayeron a un área verde”.

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“La perjudicada añadió que, acto seguido, un hombre se bajó del vehículo, se apropió de la motora y huyó del lugar”, agregó.

Los perjudicados fueron transportados por un familiar a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, pero no se precisó su condición de salud.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.