Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
26 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disparan contra motoristas durante un “carjacking” en Naguabo

La Policía indicó que robaron una motora Honda CRF roja y negra de 2019

26 de octubre de 2026 - 6:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un sargento de la Policía fue arrollado en medio de una congestión vehicular provocada por una caravana política. (Archivo / GFR Media)
Hasta este pasado viernes, la Policía había reportado 135 carjackings en lo que va de este año, 40 menos que los 175 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El robo de una motora a mano armada fue reportado en la noche de ayer, domingo, en Naguabo, informó la Policía.

RELACIONADAS

El “carjacking” fue reportado a eso de las 10:00 p.m., en el kilómetro 0.1 del barrio Húcares.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, originalmente, una llamada desde un hospital alertó al Centro de Mando de la Policía “sobre la llegada de dos personas con heridas de bala”.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la querellante, de 22 años, quien manifestó que transitaba junto a un amigo a bordo de una motora Honda CRF, color rojo y negro, año 2019, por la PR-192.

Agregó que, en ese momento, “ocupantes de un vehículo que les precedía realizaron varios disparos en su contra. Como consecuencia, ambos cayeron a un área verde”.

“La perjudicada añadió que, acto seguido, un hombre se bajó del vehículo, se apropió de la motora y huyó del lugar”, agregó.

Los perjudicados fueron transportados por un familiar a una institución hospitalaria para recibir asistencia médica, pero no se precisó su condición de salud.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

Hasta este pasado viernes, la Policía había reportado 135 “carjackings” en lo que va de este año; 40 menos que los 175 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarjackingNaguabo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 26 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: