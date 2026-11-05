Defensa de María Milagros “Tata” Charbonier presenta argumentos de apelación ante jueces de Boston

La defensa de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano regresa al tribunal federal hoy, jueves, para solicitar que se deje sin efecto su veredicto de culpabilidad.

La licenciada Kendys Pimentel Soto, actual abogada de Charbonier, expondrá las razones para revertir la convicción y sentencia durante una audiencia del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston.

La vista de argumentación oral está pautada para llevarse a cabo a las 9:30 a.m. en la sala del apelativo ubicada en el edificio José V. Toledo, en el tribunal federal en el Viejo San Juan.

El panel que atenderá la audiencia estará constituido por el juez presidente del foro apelativo David J. Barron, junto con Ojetta Rogeriee Thompson y Seth R. Aframe.

En la vista, la defensa del esposo de Charbonier, Orlando Montes Rivera, también expondrá las razones para descartar su veredicto de culpabilidad.

PUBLICIDAD

1 / 8 | Fotos: Francisco Parés llega al tribunal federal para el juicio contra María Milagros “Tata” Charbonier. En el cuarto día del juicio contra la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista María Milagros "Tata" Charbonier llegó el secretario de Hacienda, Francisco Parés. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 8 Fotos: Francisco Parés llega al tribunal federal para el juicio contra María Milagros “Tata” Charbonier En el cuarto día del juicio contra la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista María Milagros "Tata" Charbonier llegó el secretario de Hacienda, Francisco Parés. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Tanto Charbonier Laureano como Montes Rivera fueron encontrados culpables por cargos de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales (kickbacks), fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero, mediante un esquema de corrupción con el que se apropiaron de $100,000.

El pliego acusatorio sostuvo que Charbonier Laureano infló el salario de su entonces empleada en el Capitolio, Frances Acevedo Ceballos, para que le pasara parte de ese incremento -pagado con fondos públicos- a la misma legisladora, mientras que alegó que su esposo participó en el esquema.

1 / 9 | Fotos: Frances Acevedo Ceballos es sentenciada por su rol en esquema de corrupción. La exempleada de la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier, Frances Acevedo Ceballos, llegó en la tarde del 23 de febrero de 2024 al Tribunal federal en Hato Rey para su vista de lectura de sentencia. - David Villafañe Ramos 1 / 9 Fotos: Frances Acevedo Ceballos es sentenciada por su rol en esquema de corrupción La exempleada de la exlegisladora María Milagros “Tata” Charbonier, Frances Acevedo Ceballos, llegó en la tarde del 23 de febrero de 2024 al Tribunal federal en Hato Rey para su vista de lectura de sentencia. David Villafañe Ramos Compartir

En su informe de apelación más reciente, la defensa de la exfuncionaria presentó una lista de al menos 21 asuntos que considera errores relacionados con el juicio que deben llevar a los jueces a hacer a un lado la condena.

En mayo de 2024, Charbonier Laureano fue sentenciada a ocho años de prisión, mientras que Montes Rivera cumple una condena de cuatro años y nueve meses.

Posteriormente, la defensa de Charbonier Laureano presentó un informe de apelación, de 148 páginas, en el que señaló una serie de supuestos errores que considera suficientes como para descartar el veredicto de culpabilidad emitido en enero de 2024, mientras que Montes Rivera planteó que su juicio debió ser atendido por separado.

En ese informe de apelación, Pimentel Soto se enfocó en la teoría de que el dinero, supuestamente, no fue a parar a manos de la exrepresentante.

Sostuvo que, en cambio, los pagos fueron en realidad a Jonathan Alemán, quien era director de la oficina de Charbonier Laureano. También apuntó que Alemán tenía una relación extramarital con Acevedo y que era informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) desde el 2018, aunque la investigación contra la exlegisladora no comenzó hasta el 2020, después de que Charbonier Laureano lo despidió.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Fiscalía federal, que estará representada hoy por el fiscal Brendan B. Gants, defendió los veredictos de culpabilidad contra Charbonier Laureano y Montes Rivera.

Gants, de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington D. C., señaló que el jurado tuvo suficiente evidencia para encontrar que existía jurisdicción para el caso debido a las asignaciones del gobierno de Estados Unidos al fisco del gobierno de Puerto Rico. Señaló que, de esa manera, se sostienen los cargos de fraude y lavado de dinero.

Lo que ocurrió luego de María Milagros “Tata” Charbonier fue condenada a prisión La exrepresentante del PNP fue sentenciada a 8 años de cárcel por corrupción, mientras su esposo Orlando Montes Rivera fue condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.

Según el informe de Justicia federal “el jurado concluyó, de manera fundamentada, que los acusados ​​tenían la intención de ocultar la verdadera naturaleza y el origen de las ganancias de la transacción utilizando a su hijo como intermediario”.

De igual forma, la Fiscalía federal mantuvo que tampoco hubo error del tribunal al admitir datos y opiniones de un agente del FBI y de un contable forense.

“En cualquier caso, el tribunal de distrito dio las instrucciones correctivas apropiadas cuando se le solicitaron”, por lo que entiende que “a la luz de las instrucciones del tribunal, cualquier error es inofensivo”.

También sostuvo que no hubo un error del tribunal al aceptar las declaraciones escritas de Acevedo debido a que eran admisibles bajo las reglas del tribunal en casos con varios conspiradores.

Actualmente, Charbonier Laureano cumple su condena en el Campamento de Federal de Prisiones en Bryan, en Texas. Su fecha de salida está pautada para mayo de 2030.

Asimismo, según el Negociado Federal de Prisiones, Montes Rivera, quien saldría en agosto de 2027, se encuentra en la Institución Correccional Beaumont, también en Texas.