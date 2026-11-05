Radicarán cargos contra policía que habría atropellado a una joven frente a un residencial en Bayamón
El accidente que cobró la vida de Dianelys P. Ortiz López, de 19 años, ocurrió en marzo
5 de noviembre de 2026 - 9:31 AM
5 de noviembre de 2026 - 9:31 AM
El Departamento de Justicia informó, en la mañana del jueves, que la Fiscalía de Bayamón presentará cargos criminales contra Nivea I. Arce Rivera, agente de la Policía de Puerto Rico, por un accidente de tránsito ocurrido en Bayamón, en marzo, y que provocó la muerte de Dianelys P. Ortiz López, de 19 años.
El fiscal de distrito de Bayamón, Gabriel Redondo Miranda, ofrecerá más detalles cuando concluya el proceso de formulación de cargos.
Según el reporte preliminar de ese momento, el incidente habría ocurrido mientras la conductora de una guagua Toyota Rav4 azul, de 2023, transitaba por la zona y no se percató de que la joven cruzaba la carretera, justo frente al residencial Virgilio Dávila en el mencionado pueblo.
A consecuencia del impacto, Ortiz López resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportada a un hospital para recibir asistencia médica, pero falleció.
Luego, la Policía confirmó que la conductora de la guagua es una agente de la Uniformada que se encontraba en su vehículo personal fuera de su horario laboral.
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