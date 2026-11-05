Disparan contra pareja de turistas que daba comida a perros callejeros en Loíza

Un hombre y una mujer de Connecticut fueron atacados a tiros por tres personas mientras le daban de comer a unos perros a las 11:24 p.m. del miércoles, en la PR-188 frente al residencial Yuquiyú, en Loíza.

Según un informe de la Policía, la pareja alimentaba a los animales cuando fue sorprendida por los sospechosos, quienes abrieron fuego contra el Ford Bronco negro en el que se encontraban.

El vehículo recibió dos impactos de bala mientras ambos permanecían en su interior. Sin embargo, ninguno resultó herido.