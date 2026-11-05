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Disparan contra pareja de turistas que daba comida a perros callejeros en Loíza

Las víctimas, procedentes del estado de Connecticut, no resultaron heridas

5 de noviembre de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer de Connecticut fueron atacados a tiros por tres personas mientras le daban de comer a unos perros a las 11:24 p.m. del miércoles, en la PR-188 frente al residencial Yuquiyú, en Loíza.

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Según un informe de la Policía, la pareja alimentaba a los animales cuando fue sorprendida por los sospechosos, quienes abrieron fuego contra el Ford Bronco negro en el que se encontraban.

El vehículo recibió dos impactos de bala mientras ambos permanecían en su interior. Sin embargo, ninguno resultó herido.

El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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