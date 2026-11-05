Un incendio en una casa en Brooklyn mata a seis y hiere a siete

Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras siete resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

A la 1:40 de la madrugada se reportó un incendio intenso en el edificio adosado en Brooklyn, que tenía estructura de madera. Más de 200 socorristas acudieron a combatir las llamas en el vecindario de Sunset Park. El fuego quedó controlado en unas 3 horas.

Cuatro personas murieron en el lugar, indicó el departamento de bomberos en un comunicado. Dos personas con heridas críticas fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Cuatro personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Tres bomberos también sufrieron heridas leves, señaló el departamento.

No se han dado a conocer los nombres ni las edades de las víctimas.