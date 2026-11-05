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Un incendio en una casa en Brooklyn mata a seis y hiere a siete

Se activaron a 200 bomberos para atender la situación

5 de noviembre de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se han dado a conocer los nombres ni las edades de las víctimas. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seis personas murieron en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en Nueva York la madrugada del jueves y otras siete resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, informó el departamento de bomberos de la ciudad.

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A la 1:40 de la madrugada se reportó un incendio intenso en el edificio adosado en Brooklyn, que tenía estructura de madera. Más de 200 socorristas acudieron a combatir las llamas en el vecindario de Sunset Park. El fuego quedó controlado en unas 3 horas.

Cuatro personas murieron en el lugar, indicó el departamento de bomberos en un comunicado. Dos personas con heridas críticas fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Cuatro personas sufrieron lesiones que no ponían en riesgo su vida.

Tres bomberos también sufrieron heridas leves, señaló el departamento.

No se han dado a conocer los nombres ni las edades de las víctimas.

Los inspectores de incendios investigaban el caso. En el lugar se encontró una batería de iones de litio, pero se desconocía si estaba relacionada con la causa del incendio, indicaron los bomberos.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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