Tarde con lluvia para la zona metropolitana y el noreste de Puerto Rico: así estará el tiempo
Además, se mantiene activo un riesgo elevado de inundaciones
5 de noviembre de 2026 - 8:27 AM
5 de noviembre de 2026 - 8:27 AM
La zona metropolitana y noreste de Puerto Rico tendrán una tarde activa de aguaceros debido a vientos del suroeste que predominarán este jueves a través del archipiélago.
Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, actualmente hay un riesgo elevado de inundaciones para los sectores mencionados debido al desarrollo de las lluvias en la montaña.
“A la gente trabajando, esa salida a los 2:00 p.m. o 3:00 p.m. que tengan bastante precaución porque esto puede estar afectándole. De encontrarse algún tipo de inundación no cruce, vire”, advirtió Novoa.
Por otra parte, el riesgo de calor será limitado durante el día, aunque la meteoróloga apuntó que índices de calor sobre los 100 grados Fahrenheit todavía son posibles debido a la humedad.
[Nov 5]#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/zNE1Sx7BHl— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 5, 2026
“Puede ser que los aguaceros que estamos esperando se desarrollen antes de tiempo así que el período de calor no sea tan extenso como los pasados días que hemos visto que a las 5:00 p.m. las temperaturas todavía están ahí picando los 100 grados”, detalló Novoa.
En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes es bajo, pero para el viernes se espera la llegada de una marejada que afectaría, principalmente, playas del norte y este de Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: