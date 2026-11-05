Tarde con lluvia para la zona metropolitana y el noreste de Puerto Rico: así estará el tiempo

La zona metropolitana y noreste de Puerto Rico tendrán una tarde activa de aguaceros debido a vientos del suroeste que predominarán este jueves a través del archipiélago.

Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, actualmente hay un riesgo elevado de inundaciones para los sectores mencionados debido al desarrollo de las lluvias en la montaña.

“A la gente trabajando, esa salida a los 2:00 p.m. o 3:00 p.m. que tengan bastante precaución porque esto puede estar afectándole. De encontrarse algún tipo de inundación no cruce, vire”, advirtió Novoa.

Por otra parte, el riesgo de calor será limitado durante el día, aunque la meteoróloga apuntó que índices de calor sobre los 100 grados Fahrenheit todavía son posibles debido a la humedad.

“Puede ser que los aguaceros que estamos esperando se desarrollen antes de tiempo así que el período de calor no sea tan extenso como los pasados días que hemos visto que a las 5:00 p.m. las temperaturas todavía están ahí picando los 100 grados”, detalló Novoa.