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Tarde con lluvia para la zona metropolitana y el noreste de Puerto Rico: así estará el tiempo

Además, se mantiene activo un riesgo elevado de inundaciones

5 de noviembre de 2026 - 8:27 AM

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Se advirtió de un riesgo elevado de inundaciones para el área metropolitana y noreste de Puerto Rico (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La zona metropolitana y noreste de Puerto Rico tendrán una tarde activa de aguaceros debido a vientos del suroeste que predominarán este jueves a través del archipiélago.

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Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, actualmente hay un riesgo elevado de inundaciones para los sectores mencionados debido al desarrollo de las lluvias en la montaña.

“A la gente trabajando, esa salida a los 2:00 p.m. o 3:00 p.m. que tengan bastante precaución porque esto puede estar afectándole. De encontrarse algún tipo de inundación no cruce, vire”, advirtió Novoa.

Por otra parte, el riesgo de calor será limitado durante el día, aunque la meteoróloga apuntó que índices de calor sobre los 100 grados Fahrenheit todavía son posibles debido a la humedad.

“Puede ser que los aguaceros que estamos esperando se desarrollen antes de tiempo así que el período de calor no sea tan extenso como los pasados días que hemos visto que a las 5:00 p.m. las temperaturas todavía están ahí picando los 100 grados”, detalló Novoa.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes es bajo, pero para el viernes se espera la llegada de una marejada que afectaría, principalmente, playas del norte y este de Puerto Rico.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaLluviaInundacionesMeteorologíaTiempoTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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