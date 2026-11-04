Aguaceros provocan advertencias de inundaciones en varios municipios de la zona metropolitana
Mientras que en Caguas se emitió un aviso de inundaciones repentinas hasta las 4:45 de la tarde
4 de noviembre de 2026 - 2:28 PM
4 de noviembre de 2026 - 2:28 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones y un comunicado especial de ante fuertes lluvias que afectan la zona metropolitana y otras regiones de Puerto Rico.
Según un boletín emitido por esa oficina son:
Además de esto, el SNM emitió una aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Caguas, que estará en efecto hasta las 4:45 de la tarde. De ese pueblo, los sectores Las Carolinas y Hacienda San José son los más propensos a recibir entre una a tres pulgadas de lluvia adicional a la que ya cayó.
Mientras tanto, en los municipios bajo advertencia también se espera la misma cantidad de lluvia que en Caguas.
En un comunicado especial, el SNM advirtió que en los municipios del área metro de San Juan, al igual que en el este y centro interior de Puerto Rico se podría experimentar con fuertes ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora (mph) y rayos frecuentes.
En la mañana del miércoles, el SNM pronosticó aguaceros en los municipios montañosos, pero también en el área metro. La meteoróloga de esa entidad, María Novoa anticipó que este patrón continuará durante los próximos días, aunque el jueves y el viernes se perfilan como los más lluviosos.
Flash Flood Warning including Caguas PR, Hacienda San Jose PR and Las Carolinas PR until 4:45 PM AST pic.twitter.com/O6wFGQPpkB— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 4, 2026
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