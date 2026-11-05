Asaltan a joven cuando salía de una farmacia en Isla Verde

Un joven que salía de una farmacia junto a dos amigas fue asaltado por tres sujetos que lo despojaron de una cadena de oro y un celular durante la madrugada de este jueves en Isla Verde, Carolina.

Según la Policía, el perjudicado, de 21 años, relató que los individuos, quienes viajaban en un Hyundai Elantra gris, le robaron las pertenencias valoradas en aproximadamente $4,600.

La Uniformada indicó que, tras el asalto, el joven y sus acompañantes resultaron ilesos.