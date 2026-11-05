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Certamen estudiantil ArteCoop 2026 otorgará premios de hasta $1,000

Los alumnos de nivel intermedio y superior interesados en participar tienen hasta este martes, 10 de noviembre para someter sus obras

5 de noviembre de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se otorgarán premios de $600, $500 y $400 para el primer, segundo y tercer lugar del certament ArteCoop 2026, así como un premio de $1,000 para la obra seleccionada para convertirse en la tarjeta de Navidad de Seguros Múltiples. Sobre estas líneas, los ganadores del certamen del año pasado.
Se otorgarán premios de $600, $500 y $400 para el primer, segundo y tercer lugar del certament ArteCoop 2026, así como un premio de $1,000 para la obra seleccionada para convertirse en la tarjeta de Navidad de Seguros Múltiples. Sobre estas líneas, los ganadores del certamen del año pasado. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

La Cooperativa de Seguros Múltiples anunció que los interesados en participar de ArteCoop 2026, su certamen de arte para estudiantes de nivel intermedio y superior, tienen hasta este martes, 10 de noviembre de 2026, para someter sus obras.

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El certamen invita a los jóvenes a expresar su creatividad y celebrar las costumbres que forman parte de la identidad cultural de Puerto Rico. Este año, las obras deberán inspirarse en el tema “Navidad: Conservemos nuestras tradiciones”.

La obra seleccionada para convertirse en la tarjeta de Navidad de Seguros Múltiples recibirá un premio de $1,000, además de $300 para el maestro del alumno ganador. También se otorgarán premios de $600, $500 y $400 para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, así como menciones honoríficas de $200.

Podrán participar estudiantes de nivel intermedio y superior de instituciones educativas públicas y privadas, proyectos comunitarios y estudios en el hogar, en dos categorías: escuelas especializadas y no especializadas en arte.

“La Navidad nos reúne y nos recuerda el valor de compartir, ayudarnos y mantener vivas las tradiciones que pasan de una generación a otra. Con ArteCoop queremos que nuestros jóvenes exploren esas costumbres desde su propia mirada y encuentren en el arte una manera de expresar lo que significa para ellos esta época. Es también una oportunidad para promover la solidaridad, la unión y el sentido de comunidad que nos guían como cooperativa”, expresó Yamil J. García, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples, mediante comunicado de prensa.

Los interesados en participar podrán someter sus obras en o antes del martes, 10 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en las sucursales de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. También podrán enviarse por correo a la División de Enlace Cooperativo, PO Box 363846, San Juan, Puerto Rico 00936-3846. Cada propuesta deberá incluir la hoja de inscripción correspondiente, sin adherirla a la obra, y estar identificada en lápiz al reverso.

Para consultar las reglas de participación y obtener la hoja de inscripción, los interesados pueden visitar https://www.segurosmultiples.com/programassociales. Para más información, pueden comunicarse con el Departamento de Enlace Cooperativo al 787-622-8585, extensión 2401, o escribir a programassociales@segurosmultiples.com.

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