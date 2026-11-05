Certamen estudiantil ArteCoop 2026 otorgará premios de hasta $1,000

La Cooperativa de Seguros Múltiples anunció que los interesados en participar de ArteCoop 2026, su certamen de arte para estudiantes de nivel intermedio y superior, tienen hasta este martes, 10 de noviembre de 2026, para someter sus obras.

El certamen invita a los jóvenes a expresar su creatividad y celebrar las costumbres que forman parte de la identidad cultural de Puerto Rico. Este año, las obras deberán inspirarse en el tema “Navidad: Conservemos nuestras tradiciones”.

La obra seleccionada para convertirse en la tarjeta de Navidad de Seguros Múltiples recibirá un premio de $1,000, además de $300 para el maestro del alumno ganador. También se otorgarán premios de $600, $500 y $400 para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, así como menciones honoríficas de $200.

Podrán participar estudiantes de nivel intermedio y superior de instituciones educativas públicas y privadas, proyectos comunitarios y estudios en el hogar, en dos categorías: escuelas especializadas y no especializadas en arte.

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“La Navidad nos reúne y nos recuerda el valor de compartir, ayudarnos y mantener vivas las tradiciones que pasan de una generación a otra. Con ArteCoop queremos que nuestros jóvenes exploren esas costumbres desde su propia mirada y encuentren en el arte una manera de expresar lo que significa para ellos esta época. Es también una oportunidad para promover la solidaridad, la unión y el sentido de comunidad que nos guían como cooperativa”, expresó Yamil J. García, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples, mediante comunicado de prensa.

Los interesados en participar podrán someter sus obras en o antes del martes, 10 de noviembre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en las sucursales de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. También podrán enviarse por correo a la División de Enlace Cooperativo, PO Box 363846, San Juan, Puerto Rico 00936-3846. Cada propuesta deberá incluir la hoja de inscripción correspondiente, sin adherirla a la obra, y estar identificada en lápiz al reverso.