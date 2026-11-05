Muere una mujer de 26 años al caer de un séptimo piso de hotel en Brasil

Una mujer de 26 años identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos murió luego de apoyarse en una ventana que se desprendió y caer desde el séptimo piso de un hotel ubicado en el barrio de Ponta d’Areia, en San Luis, en Brasil. La Policía inició una investigación bajo la carátula de “muerte accidental” y tomó declaraciones de la pareja de la víctima, quien se encontraba con ella al momento del incidente.

La trágica muerte ocurrió el martes, pero las imágenes de una cámara de seguridad del hotel donde se hospedaba comenzaron a circular en las últimas horas luego de que se conociera la noticia. En ellas se ve a Renata y su pareja en el pasillo del edificio, cuando la mujer se sienta en la abertura de una ventana apoya su espalda contra el vidrio. En ese momento, la estructura colapsa y la víctima cae, mientras su novio permanece inmóvil junto al ventanal.

Según informó el medio local g1, la Policía determinó que la caída se produjo a raíz de que la estructura de aluminio de la ventana se desprendiera por su peso. El delegado George Marques, de la Superintendencia de Homicidios y Protección de Personas (SHPP), dijo que el análisis de las cámaras de seguridad llevó a considerar la muerte como accidental.

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Renata y su novio son de Pará y se encontraban en San Luis para participar en un campeonato de póker. Según la declaración del hombre a los agentes de la ley, la pareja llegó a la capital de Maranhão el miércoles de la semana pasada y tenía previsto regresar a su hogar este martes.

Según detalló la Policía, la pareja -cuya relación empezó en julio de este año- estaba ebria al momento de la caída. En su declaración, el novio de Renata sostuvo que pasó la noche consumiendo bebidas alcohólicas y no recordaba el accidente. De momento, el hombre no es considerado sospechoso.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Maranhão (SSP-MA), por su parte, señaló que el Instituto Oficial de Criminalística realizó exámenes en el hotel para analizar la estructura de la ventana para determinar la causa de su desprendimiento.

El Hotel Rio Poty emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y lamentó la tragedia. “Desde el primer momento, el hotel se puso a disposición de las autoridades competentes, cooperando con los procedimientos necesarios para esclarecer los hechos. La institución sigue la labor de la Policía Civil con respeto y confianza, reconociendo su competencia y autonomía para llevar a cabo investigaciones y determinar las circunstancias del incidente”, marcó.

En ese sentido, agregaron: “El Hotel Rio Poty reafirma que la seguridad y el bienestar de huéspedes, empleados y visitantes son prioridades permanentes para su administración. En este sentido, mantiene su compromiso con la evaluación y mejora continua de sus procedimientos internos de prevención y seguridad. Por respeto a la memoria de la víctima, a la privacidad de su familia y al trabajo de las autoridades, el hotel no especulará sobre lo sucedido”.

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