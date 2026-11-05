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Estudiantes de bachillerato en Nutrición ofrecerán charlas en escuelas

La iniciativa es fruto de una colaboración entre la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y Taco Maker

5 de noviembre de 2026 - 9:11 AM

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De pie, desde la izq.: Nivia Fernández, directora interina y coordinadora del Programa Graduado de Nutrición y Dietética de la UPR de Río Piedras; Rebecca González, directora ejecutiva de Fransglobal Charity Foundation; y Neisha López-Cepero, vicepresidenta de Mercadeo de Taco Maker Puerto Rico; presentan la iniciativa a estudiantes.
De pie, desde la izq.: Nivia Fernández, directora interina y coordinadora del Programa Graduado de Nutrición y Dietética de la UPR de Río Piedras; Rebecca González, directora ejecutiva de Fransglobal Charity Foundation; y Neisha López-Cepero, vicepresidenta de Mercadeo de Taco Maker Puerto Rico; presentan la iniciativa a estudiantes. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

Cinco instituciones educativas se beneficiarán de charlas sobre nutrición y alimentación balanceada, que serán desarrolladas y ofrecidas por estudiantes del Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, en colaboración con la cadena de comida rápida Taco Maker.

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Como parte de la colaboración, estudiantes de cuarto año del bachillerato desarrollarán y ofrecerán charlas sobre nutrición, hidratación y hábitos que contribuyan al bienestar, compartiendo información práctica y fácil de aplicar en el día a día. Los universitarios tendrán a su cargo el desarrollo del contenido y las dinámicas educativas de las charlas, integrando los conocimientos adquiridos durante su formación académica a una experiencia de impacto comunitario.

“Para nuestros estudiantes, esta colaboración representa la oportunidad de llevar el conocimiento fuera del salón de clases y convertirlo en una herramienta de servicio”, expresó la Dra. Nivia A. Fernández Hernández, directora interina y coordinadora del Programa Graduado de Nutrición y Dietética de la UPR de Río Piedras, quien guía a los estudiantes durante el proyecto.

“La educación en nutrición puede tener un impacto importante cuando se presenta de manera sencilla, pertinente y adaptada a las realidades de cada comunidad. A la vez, esta experiencia les permite desarrollar destrezas esenciales para su futura práctica profesional”, añadió mediante comunicado de prensa.

La iniciativa, cuyo propósito es promover la educación sobre nutrición y alimentación balanceada entre niños, jóvenes y familias, es parte del programa comunitario de Taco Maker: Sabor que Educa.

“En Taco Maker contamos con un menú variado que permite a nuestros clientes escoger entre diferentes alternativas, incluyendo opciones más balanceadas. Por eso, para nosotros es importante promover la educación sobre nutrición y ayudar a entender que alimentarnos bien no necesariamente significa dejar de disfrutar lo que nos gusta, sino aprender a encontrar un balance y tomar decisiones informadas. Sabor que Educa nace de esa visión y nos permite llevar ese mensaje más allá de nuestros restaurantes”, expresó Neisha López-Cepero, vicepresidenta de Mercadeo de Taco Maker Puerto Rico.

Las charlas se llevarán a cabo en el Colegio Sagrada Familia en Santurce, Proyecto Nacer en Bayamón, Escuela Rosalina Caraballo González en Guaynabo, Escuela José Robles Otero en Toa Baja y Escuela Amalia Marín en Río Piedras. Todas estas instituciones reciben apoyo de Fransglobal Charity Foundation, entidad a través de la cual Taco Maker canaliza sus esfuerzos de impacto social.

“Desde Fransglobal Charity Foundation trabajamos de cerca con organizaciones que atienden distintas necesidades de niños, jóvenes y familias en Puerto Rico. Sabor que Educa nos permite acercar a estas comunidades un componente adicional de educación sobre nutrición y bienestar, con información práctica que puede trascender la charla y llegar también a sus hogares”, señaló Rebecca González, directora ejecutiva de Fransglobal Charity Foundation.

Sabor que Educa llega a los restaurantes

Como parte del programa, Taco Maker también contará con un folleto educativo disponible para sus clientes en restaurantes alrededor de Puerto Rico, por tiempo limitado y mientras duren, cuyo contenido fue revisado y avalado por la Dra. Fernández Hernández. El material incluye información práctica sobre alimentación balanceada, meriendas, hidratación y alternativas para tomar decisiones más informadas al momento de comer, incluyendo opciones disponibles en el menú de Taco Maker. El opúsculo también estará disponible en tacomakerpr.com.

Bajo la premisa de que disfrutar y cuidarse pueden ir de la mano, el folleto busca llevar el componente educativo de Sabor que Educa a más personas, con recomendaciones sencillas que puedan incorporarse al día a día y compartirse en familia.

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