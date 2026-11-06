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Un terremoto de magnitud 6.1 sacude Japón

El país se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo

6 de noviembre de 2026 - 7:30 AM

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El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki. (Ulises Rodríguez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Tokio - Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió este viernes Japón, siendo perceptible en la capital nipona, Tokio, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

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El seísmo tuvo lugar a las 19:39 hora local (10:39 hora GMT) y tuvo su epicentro en el mar a diez kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto, ubicada en la isla principal de Japón y que abarca Tokio.

El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

El sacerdote Edvin Cumes celebra una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí, Panamá.La devastación del sismo no ha frenado la fe que de costumbre profesan los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ahora sin acceso por los daños estructurales ocasionados por el fuerte temblor.La Catedral San Juan Bautista que fue afectada por el terremoto que sacudió el sureste de Panamá.
1 / 18 | En oración y espera por ayuda: así permanecen los panameños a dos días del terremoto. El sacerdote Edvin Cumes celebra una eucaristía este domingo afuera de la parroquia Nuestra Señora de La Candelaria en Tonosí, Panamá. - Bienvenido Velasco

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami, pero avisaron de que el seísmo podría provocar ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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