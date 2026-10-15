“Agáchate, cúbrete y sujétate”: así fue el simulacro de terremoto en Puerto Rico

Los celulares de los puertorriqueños retumbaron a las 10:15 a.m. del jueves con la alerta emitida por el gobierno de Puerto Rico como parte del evento Gran ShakeOut 2026.

El evento transmitió una señal del simulacro en los teléfonos móviles para exhortar a los participantes practicar practicarán la técnica de protección “Agáchate, cúbrete y sujétate”.

El evento contó además con la participación de los medios de comunicación de Puerto Rico, que interrumpieron su programación para transmitir la señal.

La actividad complementó la labor del Comité de Preparación ante Terremotos de Puerto Rico para articular áreas de ciencias sísmicas, infraestructura crítica, continuidad de servicios y mitigación junto a entidades estatales y federales como el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastre (NMEAD), PRFAA, COR3, la Red Sísmica entre otros.

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Tras anunciar la actividad a principios de mes, la gobernadora Jenniffer González dijo que el simulacro busca que, llegado ese momento, la primera reacción no dependa de la improvisación.

“El ejercicio representa, además, una oportunidad para mirar lo que ocurre puertas adentro de cada hogar. No todas las familias enfrentarían una emergencia de la misma manera. Algunas tienen niños pequeños; otras cuidan a adultos mayores o personas con discapacidades que podrían necesitar ayuda adicional. Revisar quién necesita asistencia, conversar sobre qué hacer y contemplar a las mascotas dentro del plan familiar son decisiones que pueden tomarse desde ahora. FEMA ha destacado la importancia de considerar esas circunstancias particulares antes de que ocurra una emergencia”, sostuvo en declaraciones escritas.