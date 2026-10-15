Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
15 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Agáchate, cúbrete y sujétate”: así fue el simulacro de terremoto en Puerto Rico

El evento reforzó la práctica y técnica de protección durante terremotos de agacharse, cubrirse y sujetarse

15 de octubre de 2026 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Madre e hija practican cómo protegerse durante un terremoto.
El evento contó además con la participación de los medios de comunicación de Puerto Rico, que interrumpieron su programación para transmitir la señal de alerta. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Los celulares de los puertorriqueños retumbaron a las 10:15 a.m. del jueves con la alerta emitida por el gobierno de Puerto Rico como parte del evento Gran ShakeOut 2026.

RELACIONADAS

El evento transmitió una señal del simulacro en los teléfonos móviles para exhortar a los participantes practicar practicarán la técnica de protección “Agáchate, cúbrete y sujétate”.

El evento contó además con la participación de los medios de comunicación de Puerto Rico, que interrumpieron su programación para transmitir la señal.

La actividad complementó la labor del Comité de Preparación ante Terremotos de Puerto Rico para articular áreas de ciencias sísmicas, infraestructura crítica, continuidad de servicios y mitigación junto a entidades estatales y federales como el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de Manejo de Emergencia y Administración de Desastre (NMEAD), PRFAA, COR3, la Red Sísmica entre otros.

Tras anunciar la actividad a principios de mes, la gobernadora Jenniffer González dijo que el simulacro busca que, llegado ese momento, la primera reacción no dependa de la improvisación.

“El ejercicio representa, además, una oportunidad para mirar lo que ocurre puertas adentro de cada hogar. No todas las familias enfrentarían una emergencia de la misma manera. Algunas tienen niños pequeños; otras cuidan a adultos mayores o personas con discapacidades que podrían necesitar ayuda adicional. Revisar quién necesita asistencia, conversar sobre qué hacer y contemplar a las mascotas dentro del plan familiar son decisiones que pueden tomarse desde ahora. FEMA ha destacado la importancia de considerar esas circunstancias particulares antes de que ocurra una emergencia”, sostuvo en declaraciones escritas.

El simulacro se realiza en Puerto Rico desde hace 15 años.

Tags
Breaking NewsTerremotosSimulacro de terremoto
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: