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Terremoto en la región china del Tíbet provoca el derrumbe de cientos de viviendas y la muerte de al menos 16 personas

Más de 1,600 personas del condado local fueron movilizadas para las tareas de rescate

23 de octubre de 2026 - 10:35 PM

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El terremoto dejó al menos 16 muertos. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región del Tíbet, en China, el jueves por la noche, dejando al menos 16 muertos, 54 heridos y cientos de viviendas derrumbadas en la ciudad de Nagqu, situada en el norte de la región, según informaron los medios oficiales.

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Las labores de búsqueda y rescate continúan tras el colapso de al menos 339 viviendas y 20 establos para ganado, indicó la oficina de prensa de Nagqu, citando a funcionarios del gobierno municipal.

Más de 1,600 personas del condado local fueron movilizadas para las tareas de rescate. A la región llegaron suministros que incluyen 1,000 unidades de vivienda prefabricadas, cerca de 3,000 tiendas de campaña y camas plegables, además de linternas y ropa de invierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a las 22:33 hora local, con epicentro a 119 millas al este-noreste de Nagqu, en una zona de gran altitud y escasamente poblada del norte del Tíbet. El organismo situó la profundidad del terremoto en 11 millas.

La agencia estadounidense registró al menos siete réplicas con magnitudes de entre 4,3 y 5,2, todas ellas a una profundidad de 6 millas, según su sitio web.

La agencia oficial de noticias china, Xinhua, informó el viernes que las comunicaciones en parte de la región se encuentran interrumpidas. Las autoridades ferroviarias locales han adoptado medidas de emergencia para detener la circulación de trenes por la zona.

El terremoto también provocó desprendimientos de rocas que obligaron a las autoridades locales a cerrar un tramo de la Carretera Nacional 317, permitiendo el paso únicamente a vehículos de emergencia, rescate y asistencia oficial, mientras los equipos trabajan en la retirada de escombros, señaló Xinhua.

Se esperan nevadas intermitentes en la zona afectada por el sismo durante los próximos tres días, añadió Xinhua. Se trata del terremoto más fuerte registrado en la región en los últimos cinco años, según la cadena nacional china CCTV.

El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles en las operaciones de rescate y en las labores de asistencia médica. Nagqu se encuentra a más de 186 millas al norte de Lhasa, la capital del Tíbet.

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China TibetTerremotos
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