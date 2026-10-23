Idaho buscará la pena de muerte para una madre acusada de asesinar a sus gemelos

Un fiscal de Idaho solicita la pena de muerte para una mujer acusada del asesinato de sus hijos gemelos, ocurrido en 2025.

Andrea Shaw, de 23 años, se ha declarado inocente y ha afirmado que los gemelos, de 18 meses de edad, enfermaron y fallecieron tras recibir vacunas contra la gripe y otras vacunas infantiles rutinarias. Sin embargo, el fiscal del condado de Payette, Mike Duke, señaló en documentos judiciales que la autopsia reveló indicios compatibles con asfixia por sofocación, añadiendo que esta es “la única explicación concebible” para sus muertes.

El fiscal adjunto Ryon Sirucek notificó al tribunal la semana pasada su intención de solicitar la pena de muerte.

En el documento judicial, Sirucek indicó que la fiscalía tratará de demostrar la existencia de cuatro factores agravantes que justifican la pena capital en este caso: que se cometió más de un asesinato; que los hechos fueron especialmente atroces, crueles o execrables; que la acusada mostró un “desprecio absoluto” por la vida humana; y que, de quedar en libertad, representaría una amenaza continua para la sociedad.

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“Es indignante”, declaró Joseph Filicetti, abogado de Shaw. “No podrán probar los cargos principales más allá de toda duda razonable, por lo que no hay ninguna posibilidad de que la pena de muerte llegue a aplicarse”.

Filicetti señaló que el equipo de defensa presentará una moción para solicitar la desestimación del caso. Según el abogado, el forense del condado determinó que la causa de la muerte era indeterminada, aunque compatible con hipertermia o sobrecalentamiento; no obstante, dicho forense no fue incluido en la lista de testigos ante el gran jurado. No está claro si los miembros del jurado fueron informados de sus hallazgos. Filicetti añadió que los patólogos que examinaron a los gemelos también concluyeron que las causas de los fallecimientos eran indeterminadas.

La fiscalía indicó en los documentos judiciales que la temperatura en la habitación de los gemelos alcanzaba a menudo los 100 grados Fahrenheit; sin embargo, señaló que los niños habían sobrevivido a temperaturas elevadas anteriormente y que el momento de su muerte no coincidía con el pico de temperatura registrado ese día. “No tienen ningún motivo, no tienen antecedentes, no tienen ninguna confesión... Ella no hizo nada de eso, y no pueden probar que haya hecho nada de eso”, afirmó Filicetti.

Según los registros judiciales, los gemelos fueron hallados sin vida en la cama que compartían el 1 de mayo de 2025. Habían sido vacunados ocho días antes y, al día siguiente de la vacunación, Shaw los llevó a urgencias tras notar que estaban aletargados y con fiebre. El médico consideró que los síntomas eran una reacción a las vacunas; les administraron Tylenol y un helado de hielo, y los enviaron a casa, según consta en los registros judiciales.

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Pocos días después del fallecimiento de los gemelos, Shaw participó en un programa en línea producido por Children’s Health Defense, un grupo antivacunas fundado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Este último dejó de estar vinculado al grupo en diciembre de 2024, cuando renunció formalmente a su cargo de presidente para unirse a la administración del presidente Donald Trump.

Los expertos médicos señalan que las vacunas infantiles en cuestión —contra la hepatitis A, la gripe y la DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)— son seguras y eficaces para los niños, además de estar recomendadas por diversas organizaciones médicas.

Shaw también figura como demandante en un litigio federal presentado por Children’s Health Defense y otras partes contra la Academia Estadounidense de Pediatría, a la que acusan de asociación ilícita y de mentir sobre la seguridad de las vacunas. La Academia Estadounidense de Pediatría ha solicitado al tribunal que desestime la demanda, calificándola como “un ataque más dentro de una campaña dirigida” contra la institución y su “uso de pruebas científicas para fundamentar sus políticas sobre vacunas”.