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Pena de muerte en Estados Unidos: de la inyección letal como método “humano” al fusilamiento

Las dos veces fallida ejecución de Christia Pike en Tennessee reabrió el debate

10 de octubre de 2026 - 11:53 AM

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La inyección letal es el método por excelencia en Estados Unidos para aplicar la pena capital, pero las complicaciones para acceder a los fármacos necesarios ha llevado a algunos estados a recuperar otros sistemas de ejecución que estaban prácticamente en desuso. (PAUL BUCK)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las dos veces fallida ejecución de Christia Pike en Tennessee con inyección letal, un método pensado para ser más “humano” reabrió el debate sobre las formas de aplicar la pena de muerte en Estados Unidos que contrasta con el anuncio esta semana de un fusilamiento público, el primero en casi un siglo.

El Centro de Información para la Pena de Muerte, una organización estadounidense sin fines de lucro fundada en 1990, documentó hasta 22 casos de inyección letal fallidos que tuvieron lugar en los últimos 15 años debido a diversos errores de ejecución.

La inyección letal es el método por excelencia en Estados Unidos para aplicar la pena capital, pero las complicaciones para acceder a los fármacos necesarios ha llevado a algunos estados a recuperar otros sistemas de ejecución que estaban prácticamente en desuso.

Desde 1976, año en el que se reanudó la pena de muerte en Estados Unidos, se registraron 1,684 ejecuciones por inyección letal, 163 en silla eléctrica; 19 en cámara de gas y seis por fusilamientos.

El caso de Christa Pike ha dado la vuelta al mundo luego de que fallara su ejecución. Pike fue condenada por torturar y asesinar en 1995 a su compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años. Pike tenía 18 años al momento del crimen.La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada por Pike.Las autoridades de Tennessee continúan revisando lo ocurrido durante el fallido procedimiento de ejecución de Pike.
1 / 14 | De una ejecución fallida a volver a caminar: así ha sido el caso de Christa Pike. El caso de Christa Pike ha dado la vuelta al mundo luego de que fallara su ejecución. Pike fue condenada por torturar y asesinar en 1995 a su compañera de clase, Colleen Slemmer, de 19 años. Pike tenía 18 años al momento del crimen.

El estado de Utah reautorizó en marzo de 2015 los pelotones de fusilamiento si no existía la posibilidad de obtener las sustancias que se utilizan en las inyecciones, una medida que se extendió después a Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Idaho, este último como su primera opción de método de ejecución.

La inyección no garantiza evitar el sufrimiento

Aún así, escapar de métodos más agresivos como el pelotón no garantiza la ausencia de sufrimiento, como experimentó el condenado Tony Carruther, también en Tennessee, cuya ejecución se detuvo el pasado mes de mayo después de una hora y media de intentos para asegurar una vía intravenosa principal y otra secundaria.

El gobernador del Estado, el republicano Bill Lee, le concedió entonces un año de indulto.

También sufrió en el año 2018 Dyke Lee Hamm, cuya defensa advirtió entonces de la imposibilidad para encontrar una vena y quien terminó con doce marcas de punción, seis de ellas en la ingle y otras que perforaron la vejiga y la arteria femoral, lo que llevó a suspender la ejecución a la medianoche.

Hamm murió en 2021 de cáncer craneal.

El Tribunal Supremo del país ya había admitido como parte de una sentencia del año 2008 que la inyección letal era un sistema más “humano”, aunque reconoció a su vez que “cierto riesgo de dolor es inherente” a cualquier ejecución, “aunque solo sea por la posibilidad de error al seguir el procedimiento requerido”.

Los fallos responden también al estado en el que se encuentran las drogas utilizadas. La negativa a producir la droga letal por parte de las farmacéuticas llevó por ejemplo al estado de Texas a adquirir fármacos producidos en una farmacia, que había sido sancionada “por numerosas infracciones de seguridad” y cuya licencia de actividad se encontraba en periodo de prueba.

Fusilamiento como primera opción

Desde julio, el estado de Idaho contempla el fusilamiento com primera opción debido a las dificultades para encontrar fármacos y el fracaso de algunos intentos con inyección letal.

El secretario de Defensa, Peter Hegseth, se ha mostrado partidario de este método y ha dado un paso más al anunciar un fusilamiento público que será retransmitido el próximo 3 de diciembre.

El reo es Malin Hasan, un expsiquiatra del Ejército de Estados Unidos que mató a 13 personas en un tiroteo masivo en 2009, en la base militar de Fort Hood, elegida también como escenario de su ejecución.

De llevarse a cabo la ejecución, será el primer militar en morir fusilado desde la Segunda Guerra Mundial y el primer uniformado ejecutado desde 1961, cuando el condenado fue ahorcado.

Esa ejecución ha provocado una polémica adicional debido a los planes para que sea pública e incluso restransmitida en vivo, algo que ha criticado duramente el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que recuerda que actualmente solo Irán y Afganistán realizan ejecuciones públicas.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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