Christa Pike ya puede caminar con ayuda y comer tras el intento fallido de ejecución

Christa Pike ha comenzado a caminar y a comer nuevamente en un hospital, una semana después de sobrevivir al intento de Tennessee de ejecutarla mediante la administración de sustancias letales, informaron sus abogados el jueves.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital mientras el estado intentaba aplicarle una inyección letal hace ocho días por el asesinato, ocurrida en 1995, de su compañera de estudios Colleen Slemmer, a quien golpeó y apuñaló. El fármaco no le causó la muerte y le dejó quemaduras y ampollas en los brazos, según sus abogados. Durante los primeros días de hospitalización, Pike permaneció inconsciente y conectada a un respirador.

Sus abogados informaron en un comunicado que sus primeros pasos el miércoles fueron “limitados” y que necesitó cierta asistencia para caminar el jueves. También está recuperando la movilidad de los brazos y pudo comer por primera vez.

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Esta fotografía, facilitada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023. (TDOC vía AP)

Sin embargo, los abogados advirtieron que persiste la incertidumbre sobre su recuperación física y su situación legal tras el intento de ejecutar su sentencia de muerte.

Persisten las dudas sobre la recuperación y el caso legal de Pike

El intento fallido de ejecución del 30 de septiembre ha renovado el escrutinio sobre los métodos que utilizan los estados para aplicar la pena de muerte. El miércoles, Texas llevó a cabo la primera ejecución en Estados Unidos desde el intento fallido en Tennessee.

“Aunque su recuperación física ha sido extraordinaria, persisten interrogantes importantes sobre los efectos a largo plazo de lo que sufrió”, señalaron sus abogados en el comunicado del jueves. “Christa está lidiando con el profundo trauma psicológico de haber sobrevivido a una ejecución fallida, incluido el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir”.

Pike recuperó el conocimiento el martes y pudo hablar tras despertar, indicaron sus abogados.

Inicialmente, la describieron como “confundida” poco después de recuperar el conocimiento. El jueves, señalaron que continuaba teniendo dificultades para concentrarse y recordar. Los médicos sostienen que todavía es demasiado pronto para evaluar las consecuencias a largo plazo, añadieron sus abogados.

Tampoco está claro si Tennessee intentará ejecutarla nuevamente. Sus abogados han dicho que pedirán al gobernador republicano Bill Lee que conmute su sentencia de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional.

“Nunca debería volver a ser sometida a otro intento de ejecución”, afirmaron en el comunicado.

Aún no está claro qué falló durante la ejecución

Desde entonces, Lee ha pospuesto la única otra ejecución que el estado tenía programada para este año y ordenó una revisión para determinar por qué fracasó el procedimiento. El principal funcionario del sistema penitenciario estatal renunció tras el intento de ejecución.

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Expertos médicos y especialistas en inyecciones letales se han centrado en la posibilidad de que un problema con la vía intravenosa provocara que el fármaco se acumulara en los tejidos de Pike en lugar de ingresar al torrente sanguíneo.

En un documento presentado ante el tribunal, los abogados de Pike escribieron que “aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente”.

Las autoridades estatales no han ofrecido ninguna explicación sobre lo ocurrido.

Cuando comenzó el procedimiento, le preguntaron a Pike si deseaba pronunciar unas últimas palabras y ella habló sobre sentirse en paz. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo.

Más tarde, pareció perder el conocimiento, pero se le podía escuchar respirar con dificultad hasta que los testigos de los medios de comunicación fueron escoltados fuera de la sala de observación, casi 90 minutos después de iniciado el procedimiento.

Una ambulancia la trasladó a un hospital.

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