Christa Pike despierta y habla tras sobrevivir al fallido intento de ejecución

Christa Pike, una reclusa de Tennessee que sobrevivió al intento de ejecución en ese estado, está despierta y hablando mientras recibe tratamiento en un hospital, informaron sus abogados el martes.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica. A pesar del grave daño que sufrió en sus brazos, todavía permanece esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, esperamos una larga recuperación”, dijeron los abogados de Pike en un comunicado.

Sus abogados expresaron su agradecimiento a los primeros respondedores y al equipo médico del hospital “que trataron a Christa como un ser humano y le han brindado una atención excepcional”.

El comunicado fue el primer indicio de que Pike había mejorado desde que una ambulancia la trasladó de una prisión de Nashville el miércoles pasado.

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La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada, con la participación de Pike, en 1995. ((Foto cortesía de la familia))

Una portavoz del Departamento de Corrección de Tennessee dijo que no podía ofrecer información, aparte de confirmar que Pike continuaba hospitalizada el martes.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecutarla por la muerte, ocurrida en 1995, de su compañera de clase Colleen Slemmer, a quien golpeó y apuñaló. El fármaco utilizado en la inyección letal no le causó la muerte, pero sus abogados dijeron que le dejó los brazos quemados y con ampollas.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Pike, dijo que la evolución “augura una buena recuperación”. Sin embargo, agregó que podrían pasar semanas o meses antes de que se sepa exactamente cómo será su recuperación y si podría recuperar su capacidad mental a un nivel que permitiera al estado intentar ejecutarla nuevamente.

“Todavía está en la unidad de cuidados intensivos”, dijo. “Se ha recuperado hasta cierto punto que puede estar sin un ventilador y puede hablar, pero de ninguna manera anunciaría que está fuera de peligro de sufrir otros riesgos graves. Todavía pueden ocurrir muchas cosas malas aquí, incluso cuando todos están haciendo bien su trabajo”.

Los abogados de Pike acudirán al tribunal el miércoles mientras buscan obtener más información sobre lo ocurrido durante el intento fallido de inyección letal.

Los abogados solicitan una orden judicial que obligue al Departamento de Corrección de Tennessee a preservar evidencia, incluidos los números de lote de los medicamentos, registros y otra información relacionada con el intento de ejecución del 30 de septiembre. La jueza del Tribunal de Cancillería I’Ashea Myles programó una vista de seguimiento para el miércoles por la mañana.

Los abogados de Pike dijeron en su comunicado del martes que continúan solicitando al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la sentencia de Pike por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación un día a la vez”, dijeron sus abogados.

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