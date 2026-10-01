Ejecución fallida de Christa Pike reaviva debate sobre los métodos de la pena de muerte

NASHVILLE, Tennessee — Las autoridades de Tennessee aún no han explicado qué salió mal durante la ejecución fallida de Christa Pike, que se suspendió después de que se le administraran dos dosis del fármaco destinado a causarle la muerte.

No estaba claro si Pike seguía con vida el jueves. Se la podía escuchar roncando fuerte en la cámara de ejecución el miércoles por la noche, más de una hora después de que comenzara el proceso de ejecución y casi 30 minutos después de que se le administrara una segunda dosis de pentobarbital.

Pike, quien fue condenada a muerte por un espantoso asesinato ocurrido en 1995, fue trasladada en ambulancia desde la prisión a un hospital, donde estaba recibiendo atención médica, según informaron sus abogados.

May Martínez, cuya hija fue asesinada por Pike y su novio y quien viajó a Nashville para presenciar la ejecución de la sentencia, dijo el jueves a NBC News que “fue un desastre”.

PUBLICIDAD

El fallo, que un experto en la pena de muerte describió como algo sin precedentes, llevó al gobernador Bill Lee a posponer la única ejecución que le quedaba a Tennessee este año y a ordenar una investigación “para determinar exactamente qué ocurrió”. Además, vuelve a generar dudas sobre los procedimientos del estado y su uso de inyecciones letales con un solo fármaco.

Pike, de 50 años, tenía programada su ejecución el miércoles por la mañana por el homicidio que cometió a los 18 años y habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Un tribunal de apelaciones suspendió la ejecución una hora antes de que comenzara, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó esa suspensión horas más tarde.

Las autoridades le administraron a Pike dos dosis de pentobarbital, según informaron sus abogados en documentos presentados ante el tribunal a última hora del miércoles.

El Departamento Correccional de Tennessee afirmó en un comunicado que “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado, aprobado por la Fiscalía General”.

Tennessee cambió su método de ejecución hace dos años

El protocolo de ejecución del estado establece que se administre un segundo juego de jeringas con medicamentos “si el recluso no ha fallecido” tras el primer juego. No especifica qué sucede si el recluso sigue con vida después del segundo juego.

Tennessee anunció en 2024 que dejaría de utilizar una combinación de tres fármacos para las inyecciones letales y pasaría a utilizar un solo fármaco: el pentobarbital. Esto ocurrió más de dos años después de que el estado suspendiera repentinamente la ejecución de Oscar Smith y reconociera que no se había asegurado de que los fármacos utilizados en las inyecciones letales se hubieran probado adecuadamente.

PUBLICIDAD

Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, dijo que lo que vivió Pike es “único e inigualable”.

Otras siete personas han sobrevivido a problemas médicos debido a que el equipo de ejecución no logró acceder a una vena para administrarles los fármacos de la inyección letal, pero nadie ha logrado mantenerse con vida tras recibir los fármacos utilizados en este tipo de ejecuciones, afirmó.

Pike habría sido la trigésima persona ejecutada en Estados Unidos este año, después de que Florida llevara a cabo una ejecución el martes.

Pike estaba despierta en la cámara de ejecución

Atada a una camilla en la cámara de ejecución, Pike dijo sentirse en paz.

“Voy a dejar este mundo tal como pasé la mayor parte de mi vida: enamorada”, dijo en sus “últimas” palabras.

Pero ella permaneció despierta y, en un momento dado, levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios de la prisión si era normal que sintiera el brazo de esa manera. Una hora después de que los funcionarios levantaran por primera vez las cortinas de la cámara de ejecución, los testigos informaron que se le había administrado una segunda dosis de pentobarbital.

Aún se podía oír a Pike roncando detrás de una cortina cerrada hasta que se cortó el micrófono casi 30 minutos después.

Los abogados de Pike presentaron el miércoles por la noche una moción de emergencia ante la Suprema Corte de Tennessee con el fin de detener y suspender de inmediato la ejecución, alegando que ella se encontraba en una “agonía innecesaria” y que el procedimiento violaba su derecho a ser ejecutada sin sufrir castigos crueles e inusuales. También presentaron mociones ante el Tribunal del Sexto Circuito y un tribunal de distrito.

PUBLICIDAD

Era la segunda vez este año que Tennessee no lograba llevar a cabo una ejecución: en mayo, las autoridades estatales suspendieron la inyección letal a Tony Carruthers, condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, después de que los encargados de la ejecución intentaran, sin éxito, durante más de una hora colocarle una vía intravenosa para administrarle pentobarbital.

Pike y su novio fueron condenados por el homicidio a puñaladas y golpes, ocurrido en 1995, de Colleen Slemmer, de 19 años, una compañera de clase en un centro de capacitación laboral en Knoxville. El homicidio llamó la atención debido a un pentagrama tallado en el cuerpo de Slemmer, lo que avivó los temores sobre el culto a Satanás durante el “pánico satánico” de las décadas de 1980 y 1990.

El novio de Pike no era elegible para la pena de muerte porque tenía 17 años al momento del homicidio y recibió una sentencia de cadena perpetua. El año pasado se le negó la libertad condicional.

El caso de Pike reaviva el debate sobre la pena de muerte

Pike no negó haber cometido el homicidio, pero sus defensores argumentaron que el Estado debería tomar en cuenta su edad en ese momento, su enfermedad mental y sus denuncias de abuso sexual grave.

El defensor federal adjunto Stephen Ferrell dijo que la sentencia de muerte de Pike es un caso atípico, ya que a otros jóvenes de 18 años en Tennessee se les han anulado sentencias de este tipo.

Tras el homicidio, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En su petición de clemencia, afirmó que solo quería pelear con Slemmer, pero que la mató en un ataque frenético cuando no pudo “frenarse”.

PUBLICIDAD

“Me tomó muchos años darme cuenta siquiera de la gravedad de lo que había hecho”, dijo Pike en un comunicado.

___