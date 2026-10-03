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Renuncia director de prisiones de Tennessee tras ejecución fallida de Christa Pike

El comisionado Frank Strada dejará el cargo este mes

3 de octubre de 2026 - 1:17 PM

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El director del sistema penitenciario de Tennessee Frank Strada le habla a la prensa. (George Walker IV)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El director del sistema penitenciario de Tennessee renunció tras la fallida ejecución de Christa Pike, una mujer sentenciada a muerte por torturar y matar a una compañera en 1995 cuando tenía 18 años.

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El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, dejará el cargo este mes, anunció el sábado el gobernador Bill Lee.

Strada señaló en un comunicado que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” de los habitantes de Tennessee mientras se lleva a cabo una revisión independiente para determinar qué ocurrió el miércoles cuando el estado no logró ejecutar a Pike pese a administrarle dos dosis de un fármaco letal.

“Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria, y espero hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”, indicó Strada.

Pike fue llevada a un hospital, donde fue conectada a un respirador y permanecía inconsciente, indicaron sus abogados en una presentación judicial el viernes.

El personal del hospital, según sus abogados, trabajaba para salvarle la vida a Pike e intentaba eliminar de su sistema las dos dosis de pentobarbital, que el estado utiliza para ejecutar a los reclusos.

Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. (Departamento Correccional de Tennessee via AP)
Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. (Departamento Correccional de Tennessee via AP) (The Associated Press)

El estremecedor fracaso ha dejado a ambos lados del debate sobre la pena de muerte exigiendo respuestas. Lee ha ordenado una revisión independiente y suspendió las ejecuciones en el estado. Strada señaló que a su parecer el estado “cumplió con sus responsabilidades de acuerdo con el protocolo establecido”.

El equipo legal de Pike acogió con satisfacción la salida de Strada, pero añadió que eso “no hace nada para ayudar a Christa ahora”.

“Lo que le ocurrió el miércoles refleja una falla sistémica que va mucho más allá de cualquier persona”, señaló el equipo de cuatro abogados. “Esperamos que el llamado del gobernador a una revisión completa e independiente exponga los profundos problemas dentro de todo el sistema de pena de muerte de Tennessee”.

Los abogados de Pike sostienen que al parecer problemas con las vías intravenosas hicieron que el pentobarbital fluyera hacia su cuerpo en lugar de hacia su torrente sanguíneo.

Strada asumió el Departamento de Corrección en enero de 2023 después de desempeñarse como subdirector del Departamento de Correcciones de Arizona. A finales de 2024, anunció que Tennessee estaba cambiando su protocolo de inyección letal y que utilizaría únicamente pentobarbital.

Testigos relatan los momentos previos a que se suspendiera la ejecución de Christa Pike.
Testigos relatan los momentos previos a que se suspendiera la ejecución de Christa Pike. (George Walker IV)

Cuatro personas han sido ejecutadas en Tennessee desde 2025, según el Departamento de Corrección.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio torturaron y mataron a una compañera de clase, Colleen Slemmer, en un ataque de celos. Más tarde se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser enviada al corredor de la muerte.

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