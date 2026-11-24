El profesor e historiador Jalil Sued Badillo –cuyas investigaciones destacaron la importancia e influencia de los pobladores indígenas en la historia de Puerto Rico– falleció el pasado fin de semana, a punto de cumplir 85 años, informó su hijo Gazir Sued.

Catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras –donde fue profesor por cerca de medio siglo–, Sued Badillo, un etnohistoriador, dedicó su cátedra y sus libros principalmente a investigar el Puerto Rico indígena.

“El doctor Sued Badillo fue uno de los más sobresalientes historiadores que, con su extensa obra historiográfica, aportó grandemente a la difusión de la historia de Puerto Rico, presentando nuevas evidencias que cambiaron la visión tradicionalmente eurocentrista de la historia de Puerto Rico hacia una visión puertorriqueñista”, indicó el Centro de Investigaciones Históricas de la UPR, en una declaración escrita.

Ha dejado una extensa obra en la que estudia a profundidad la historia de los pueblos originarios de las Antillas, sobre todo, de Puerto Rico. También estudió la historia de los municipios de Patillas, donde nació, y Guayama, donde se crio.

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Sus libros incluyen La mujer indígena y su sociedad (1975); Bibliografía antropológica del Caribe (1977); Los caribes: realidad o fábula (1978); Guayama: Notas para su historia (1983); Cristóbal Colón y la esclavitud del indio en las Antillas (1983); Puerto Rico negro (coautor, 1986); La pena de muerte en Puerto Rico: una reflexión histórica (2000); El Dorado borincano: la economía de la conquista, 1510-1550 (2001); Agüeybaná el Bravo: la recuperación de un símbolo (2008); y Sendero histórico de Patillas (2012).

Sued Badillo, quien nació el 29 de noviembre de 1941, completó su bachillerato en Historia en la UPR, su maestría en Nueva York y el doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla, en España.

Su hijo Gazir, quien también ha sido profesor universitario, dio a conocer en Facebook la muerte de su padre, a quien cuidaba.

“Fuiste el mejor padre que pudiste ser, y creo que lo supiste alguna vez. Yo sé que por mi amargura no te lo recordaba, y eras tú quien me agradecía que te cuidara... Hace tiempo el resto del mundo te perdió, y tonto quien no supiera reconocerte tal cual fuiste, un gran privilegio para quienes te tuvimos cerca y una reserva de esperanza para nuestra maltrecha humanidad”, indicó Gazir en la red social.