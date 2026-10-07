Christa Pike está “enojada y confundida” tras sobrevivir al intento de ejecución

Christa Pike está “enojada y confundida” tras recobrar el conocimiento casi seis días después del fallido intento de ejecución en Tennessee, dijo el miércoles uno de sus abogados, luego de que un juez ordenara al estado preservar evidencia relacionada con el caso de Pike.

Pike, de 50 años, sobrevivió incluso después de que los encargados de la ejecución intentaran administrarle dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre. Fue condenada a pena de muerte por la golpiza y el apuñalamiento que provocaron la muerte de su compañera de clase, Colleen Slemmer, en 1995.

“Está enojada y confundida por todo lo que está pasando ahora. ... Está muy consciente de lo que le hicieron hasta cierto punto”, dijo Randy Spivey durante una conferencia de prensa.

Esta fotografía, facilitada por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike el 12 de enero de 2023.

“No tengo una explicación de lo que ocurrió entre la noche del lunes y la mañana del martes, pero sé que tiene un largo camino por delante para recuperarse”, añadió Spivey.

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El Death Penalty Information Center señala que Pike es la única persona que ha sobrevivido después de recibir drogas de inyección letal durante una ejecución.

En una audiencia celebrada el miércoles en Nashville, los abogados de Pike solicitaron al tribunal que ordenara al Departamento de Corrección de Tennessee preservar la evidencia del caso y proporcionar más información sobre qué salió mal. Un juez ordenó al estado preservar “todo lo que estuviera en la sala”.

“Parte del problema que enfrentamos es que hasta ayer nuestra clienta estaba inconsciente, no podía comunicarse con sus abogados ni con los proveedores médicos y, sin su consentimiento”, no se puede presentar una nueva demanda, dijo al tribunal Luke Ihnen, defensor público federal.

Su equipo legal dijo el martes que el pronóstico de Pike sigue siendo incierto y que, como mínimo, enfrenta una recuperación prolongada. Sus brazos sufrieron quemaduras y ampollas después del intento de inyección letal y permanece esposada a la cama del hospital, indicaron.

Testigos de los medios de comunicación relatan los momentos previos a que se suspendiera la ejecución de Christa Pike el miércoles 30 de septiembre de 2026 en Nashville, Tennessee. (George Walker IV)

La ejecución fallida ha renovado el escrutinio sobre cómo los estados llevan a cabo la pena de muerte, particularmente sobre el uso de la inyección letal. Texas tenía previsto realizar el miércoles la primera ejecución en Estados Unidos desde que Tennessee intentó ejecutar a Pike.

Los abogados de Christa Pike quieren preservar la evidencia

Los abogados de Pike solicitaron una orden judicial para obligar al sistema penitenciario a preservar información relacionada con el intento de ejecución, incluidos los números de lote de los medicamentos, las agujas, los registros de la ejecución y otra información.

La jueza de la Corte de Cancillería I’Ashea Myles indicó que su orden para preservar la evidencia sería amplia y señaló que el estado debía conservar grabaciones, testimonios de testigos y correos electrónicos, además de los medicamentos, jeringas, líneas intravenosas y otros artículos médicos.

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La Oficina del Fiscal General de Tennessee dijo que una orden judicial era innecesaria. John W. Ayers, fiscal general adjunto, afirmó que la evidencia de la cámara de la muerte ya había sido recopilada y registrada.

El gobernador republicano Bill Lee calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante” y ordenó una “revisión exhaustiva e independiente para determinar exactamente qué ocurrió”. El gobernador pospuso la única otra ejecución que el estado tenía programada para este año.

El director del sistema penitenciario del estado renunció tras la ejecución fallida.

Recuperación de Christa Pike sigue siendo incierta

Expertos médicos y especialistas en inyección letal se han enfocado en la posibilidad de que un problema con la línea intravenosa provocara que el medicamento se acumulara en sus tejidos en lugar de entrar en el torrente sanguíneo. Los abogados de Pike escribieron en su documento judicial que “aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las líneas intravenosas no estaban colocadas correctamente o de que las venas habían colapsado”.

El intento de ejecución comenzó alrededor de las 7:30 p.m. del 30 de septiembre, cuando le dieron a Pike la oportunidad de ofrecer unas últimas palabras. Unos cinco minutos después, Pike levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento pareció perder el conocimiento, pero se le podía escuchar respirando hasta que los medios fueron escoltados fuera de la sala de testigos a las 8:53 p.m. Una ambulancia llegó a la prisión a las 9:14 p.m. para trasladar a Pike a un hospital.

El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que asesoró como experto al equipo legal de Pike, dijo que podrían pasar semanas o meses antes de que se sepa exactamente cómo será su recuperación y si podrá recuperar la capacidad mental necesaria para que el estado intente ejecutarla nuevamente.

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