Aibonito - La vista evidenciaria en el Tribunal de Aibonito para atender la solicitud de un nuevo juicio presentada por la convicta Elvia Cabrera Rivera reavivó el dolor de la familia de la víctima, Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Su madre, Lisandra Rosario, expresó que el proceso ha hecho más difícil su camino y reiteró que su principal reclamo sigue siendo que se haga justicia por la muerte de su hija, de 16 años.

“Que diga dónde está el arma con la que asesinaron a mi hija 11 veces, qué digan dónde está la ropa, el pañuelo con el que se limpiaron y nada, confiando en el proceso”, manifestó Rosario en declaraciones a Telenoticias de Telemundo, antes de que comenzara la vista evidenciaria en la que declaró Anthonieska Avilés Cabrera.

La madre de la adolescente reconoció que la jornada representó otro momento difícil en medio del proceso judicial, que se extiendió por más de un año. “Quiero justicia para mi hija y que pueda descansar en paz”, dijo.

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Por su parte, el abuelo materno de Pratts Rosario, Sigfredo Rosario, también describió el impacto emocional que tuvo la vista para la familia, al señalar que escuchar nuevamente sobre el caso reabrió el dolor que han enfrentado desde agosto de 2025.

“Hoy se abrió la herida nuevamente y hoy está sangrando más que el año pasado. Ya llevamos más de un año con esta situación”, expresó.

Sobre la posibilidad de que se ordene un nuevo juicio para Cabrera Rivera, indicó que la familia esperará la determinación del tribunal. “Si se da (el juicio), pues esperamos la mejor respuesta”, sostuvo.

Hoy, la jueza Vanessa I. Méndez Torres se reservó su determinación sobre la petición de la defensa que busca dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad contra Cabrera Rivera y que se ordene un nuevo juicio.

La vista evidenciaria se extendió por siete horas y la defensa planteó las razones por las que se debe ordenar un nuevo juicio, mientras la Fiscalía de Aibonito pidió rechazar la solicitud.

Al finalizar la vista Méndez Torres resaltó que emitirá su fallo por escrito, aunque no ofreció una fecha.